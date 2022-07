„Oldtimer IG“: Zu Besuch bei den Schraubern mit der sozialen Ader

Von: Bert Brosch

Originallack: Günter Schwindl mit seinem limonengrünen Opel Diplomat aus dem Jahr 1975. Der Motor ist so groß, dass er zum Wechseln der Zündkerzen die Vorderachse ausbauen muss. © bb

Die Schrauber von der „Oldtimer IG“ aus Kirchheim verleihen alten Schlitten neuen Glanz. Und sie engagieren sich sozial, wie mit ihrem Stand auf dem Dorffest.

Kirchheim – Baujahr 1975, ein 5,4-Liter-V8-Motor, 230 PS und eine Spitzengeschwindigkeit von 230 km/h. Die Eckdaten hat Günter Schwindl sofort parat, der limonengrüne Opel Diplomat ist nun mal seine große Leidenschaft. Unzählige Stunden hat der Kirchheimer in den vergangenen Jahren in den Oldtimer gesteckt. „Der hat normal einen Verbrauch von über 20 Litern auf 100 Kilometer. Ich habe ihn so modifiziert, dass ich mit 13,5 Liter auskomme“, sagt Schwindl und blickt stolz auf den Opel im Originallack.

Schrauben, tüfteln, restaurieren – diese Passion teilt Schwindl mit Gleichgesinnten in der „Oldtimer IG“. Seit 20 Jahren verhelfen sie alten Schmuckstücken zu neuem Glanz. Die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren die Oldtimer-Liebhaber nicht nur bei Ausfahrten (siehe Kasten), sondern auch an ihrem Stand auf dem Kirchheimer Dorffest (8. bis 10. Juli).

Formel 1-Simulator

Die Oldtimer IG ist bewusst kein Verein, auch wenn es einen Vorsitzenden gibt. Alle sollen ohne Vereinsmeierei gleichberechtigt sein. Jeder der 30 Männer und Frauen bastelt am liebsten für sich an den Autos. Nur wenn einer nicht weiter weiß oder ein Ersatzteil fehlt, wird dieses entweder selbst hergestellt, gemeinsam im Internet gesucht oder es stehen mehrere Schrauber am Oldtimer und suchen die Lösung. Wichtig ist allen, dass sie mit dem Restaurieren keiner Geld verdienen möchten. „Es geht nicht um einen Gewinn, den haben wir mit so vielen Stunden Arbeit und dem Geld, das wir reinstecken, eh nicht“, erklärt Schwindl. „Es geht um den Spaß, die alten Autos möglichst originalgetreu wieder fahrbereit und schön zu machen.“ Und es geht den Tüftlern auch um eine soziale Komponente.

Kleines, aber besonderes Detail: Das Emblem des Rolls Royce von Reiner Erhardt ist rot. Seit dem Tod von Henry Royce 1933 ist es schwarz. © bb

So sammeln sie an ihrem beliebten Dorffest-Stand mit Wurfbude und Formel 1-Simulator Jahr für Jahr Geld, das sie spenden. „Viele haben weniger als wir, da helfen wir“, sagt Schwindl. Ungarnhilfe, Jugendförderung, kirchliche Einrichtungen oder Familien in Not haben sie so unterstützt – und hoffen auch heuer auf viele Spenden.

Zu bewundern ist am Stand der Oldtimer-Fans neben Schwindls Opel Diplomat auch der Rolls Royce 2025 von Reiner Erhardt (78). Auf den schwarz-silbernen Briten von 1933 ist Erhardt besonders stolz. Es ist nämlich ein „roter“ Rolls Royce. Rot war das Emblem über dem Kühlergrill nämlich so lange, bis Gründer Henry Royce starb. Seit dem 21. April 1933 ist es aus Trauer schwarz. In seinen Rolls Royce hat Erhardt , so schätzt er, „nur“ rund 500 Arbeitsstunden und etwa 5000 Euro reingesteckt in den vergangenen vier Jahren. „Nur“ 500 Stunden, weil Erhardt in einen „DKW 1936 F 5K600“ etwa einige Tausend Stunden Fummelei gesteckt hat. Bei einem Citroen von 1929, den er in Südfrankreich in einem fürchterlichen Zustand kaufte, waren es gar 7500 Arbeitsstunden und über 40 000 Euro. „Dafür habe ich aber auch zwei Auszeichnungen für die sehr gute Restaurierung erhalten“, sagt der pensionierter Luft- und Raumfahrttechnik-Konstrukteur.

Nächstes Projekt: Günter Schwindl nimmt sich nun diesem NSU-Motorrad an. © bb

Wenn Erhardt und Schwindl über ihre Oldtimer sprechen, spürt man die Begeisterung. Günter Schwindl etwa wurde mit 17 Jahren vom Oldtimer-Virus infiziert, „damals aus purer Geldnot“. Heute hat er sich für sein Hobby einen alten Bauernhof angemietet. Drei Mal die Woche schraubt er dort an den alten Schlitten. Sieben Oldtimer hat er restauriert und verkauft, zuletzt den limonengrünen Opel. Jetzt wird’s Zeit für etwas Neues. „Mein letzter Akt wird ein NSU-Motorrad aus dem Jahr 1936 sein“, sagt der 83-Jährige. Das Bike wartet schon in der Werkstatt. Noch ist es etwas verstaubt, aber sicher nicht mehr lange.

