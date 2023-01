Parkverbot oder Zeitlimit: Wohnmobile sollen raus aus den Siedlungen

Von: Bert Brosch

Fahrzeuge non grata: Wohnmobile und Anhänger sollen in Kirchheim künftig nicht mehr in Wohngebieten parken dürfen. Die Gemeinde feilt an einer Regelung. © bb

Die Gemeinde Kirchheim will Wohnmobile und Wohnwagen aus den Siedlungen verbannen. Sie prüft ein Parkverbot und ein Zeitlimit fürs Parken.

Kirchheim – Die CSU will in Kirchheim Wohnmobile und Wohnwagen aus den Siedlungen verbannen. Schilder sollen darauf hinweisen, dass nur das Parken von Autos und Motorrädern erlaubt ist. Rüdiger Zwarg (Grüne) will Parkraumbewirtschaftungszonen für Wohnmobile: sprich Zeitlimits fürs Parken. Beides wird nun geprüft.

Beate Neubauer (CSU) stellte in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme von geparkten Wohnmobilen und Wohnwagen in den Siedlungen fest. „Dadurch kommt es nicht nur zu einer Verknappung des Parkraums, sondern häufig auch zu kritischen Verkehrssituationen“, sagte Neubauer. Aufgrund ihrer Größe versperrten Wohnmobile und Wohnwagen oft die Sicht auf Ein- und Ausfahrten, gerade Kinder könnten beim Überqueren der Straße diese nicht ausreichend sehen und übersehen so möglicherweise herannahende Fahrzeuge. Die Lösung aus Sicht der CSU: flächendeckende Zusatzschilder in den Wohngebieten, die dort das Parken ausschließlich für Pkw und Motorräder erlaubt.

Regelung wie im Gewerbegebiet Kirchheim

Rüdiger Zwarg beantragte zudem eine Parkraumbewirtschaftungszone für das gesamte Gemeindegebiet oder zumindest für ein oder mehrere Gebiete, die mit minimalem Aufwand abgrenzbar und zu beschildern sind. Er schlug eine Regelung wie im Gewerbegebiet Kirchheim vor mit dem Zusatz-Symbolbild „Pkw frei“. „Durch die Festlegung einer geeigneten Stundenzahl wäre es in einer solchen Zone immer noch möglich, Lkws und Wohnmobile abzustellen, aber an Werktagen nicht über Tage hinweg. Zwarg möchte eine stundenweise Parkbegrenzung, sodass die Wohnmobile in dieser Zeit immer noch problemlos be- oder entladen oder gereinigt werden können. „Angesichts des Wohnmobilbooms und den immer größeren Dimensionen muss etwas unternommen werden. Früher waren es VW-Busse, heute sind es Fahrzeuge mit über sieben Meter Länge und einer Höhe bis 3,50 Meter“, sagte Zwarg.

Die Verwaltung hat die Sach- und Rechtslage bei beiden Anträgen grob geprüft und kommt zu dem Ergebnis, dass die Aufstellung von flächendeckenden Zusatzschildern, die das Parken ausschließlich für Autos und Krafträder erlauben, rechtlich nicht möglich ist. Möglich wäre aber die Einführung von Parkraumbewirtschaftungszonen für einzelne Gebiete. Die Verwaltung wies jedoch vorab darauf hin, dass eine Unterscheidung zwischen manchen Pkw und manchen Wohnmobilen, etwa speziellen VW-Bussen, von außen nicht möglich sei und deshalb nicht überwacht werden könnte. Auch können Wohnmobile als Pkw zugelassen sein und würden dann von einer entsprechenden Regelung nicht umfasst. Zudem sei eine Unterscheidung zwischen „normalen“ Anhängern und Wohnwägen rechtlich nicht möglich, sodass jeder Anhänger von einer entsprechenden Regelung betroffen sei. Daher kommt die Verwaltung zum Ergebnis, dass das gewünschte Ziel wohl nicht erreicht werden kann. Dennoch gab der Gemeinderat der Verwaltung den Auftrag, beide Anträge im Detail zu prüfen.