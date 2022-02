Unbelehrbar: Betrunkener ohne Fahrerlaubnis zweimal an einem Tag erwischt

Ein betrunkener Transporterfahrer, der nicht mal eine Fahrerlaubnis hat, ist am Montag in Kirchheim gleich zweimal von der Polizei erwischt worden.

Polizei hatte ihm die Autoschlüssel zurückgegeben

Von Patricia Kania schließen

Ein betrunkener Transporterfahrer, der nicht mal eine Fahrerlaubnis hat, ist am Montag in Kirchheim gleich zweimal von der Polizei erwischt worden.

Kirchheim - Gegen 8.40 Uhr wurden Beamte der Polizei Haar am Montag zu einem Supermarktparkplatz in Kirchheim gerufen. Hier hatte sich ein Unfall mit einem 23-jährigen Transporterfahrer ereignet. Dabei stellten die Beamten laut Pressebericht fest, dass der Fahrer, ein polnischer Staatsangehöriger, nicht nur angetrunken war, sondern auch keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Außerdem hatte er kurz zuvor auch noch Drogen konsumiert. Nachdem die Anzeige gegen den 23-Jährigen erstellt war, gaben die Polizisten dem Fahrer den Autoschlüssel zurück. Denn der beteuerte, dass er in seinem Transporter übernachten müsste. Ein fataler Vertrauensvorschuss, wie sich schnell zeigte.

Plötzlich fährt der Transporter an der Polizei vorbei

Denn nur wenige Stunden später, zur Mittagszeit, nahmen dieselben Polizisten erneut einen Unfall in Kirchheim auf. Sie trauten ihren Augen nicht, als besagter 23-Jähriger plötzlich mit seinem Transporter an ihnen vorbeirauschte. Die Beamten stoppten den Fahrer und stellten diesmal den Fahrzeugschlüssel sicher. Jetzt muss sich der 23-Jährige gleich doppelt wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.