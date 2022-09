PV-Anlagen fürs Kirchheimer Feuerwehrhaus und weitere Gemeindebauten

Von: Bert Brosch

Strom vom Dach: Unter anderem auf der Kinderkrippe St. Christophorus in der Poinger Straße soll 2023 eine PV-Anlage installiert werden. © Bert Brosch

Damit schnell etwas voran geht: Die Gemeinde Kirchheim beauftragt Bürger-Energie-Genossenschaft mit vier Projekten.

Kirchheim – Auf vier Dächern von gemeindeeigenen Häusern wird die Bürger-Energie-Genossenschaft (BENG) im Jahr 2023 Photovoltaik-Anlagen aufstellen. Gemeinderäte der JU hielten es für sinnvoller, wenn die Gemeinde dies selber täte und so den Nutzen der Stromerzeugung hätte.

In Kirchheim wurden bereits mehrere PV-Anlagen auf gemeindlichen Dächern installiert. Die Anlage auf der Grund- und Mittelschule sowie auf dem Wohngebäude Caramanicostraße 5 (Mieterstrom) wurde in Zusammenarbeit mit der BENG errichtet; die PV-Anlagen auf dem Dach des Bauhofs sowie auf der Silva-Grundschule mit der „Solarkraftwerke München Land GmbH“, die Anlage auf dem Wohngebäude Rosenstraße 10 mit der Baugesellschaft München Land (BML).

Kirchheimer Bürger können sich finanziell beteiligen

Nun sollen vier weitere Anlagen mit insgesamt 160 kWp gebaut werden. Die Verwaltung schlägt dafür die Häuser der Kinderkrippe St. Christophorus, die Feuerwehr Kirchheim in der Florianstraße, die KiTa am Schlehenring und die KiTa am Hans-Dasch-Weg vor. Bauen, planen, finanzieren, installieren und betreiben soll die Anlagen die BENG, Kirchheimer Bürger können sich finanziell beteiligen. Der gewonnene Strom soll von der Gemeinde zum Betrieb der Gebäude zu wettbewerbsfähigen und vergleichbaren Konditionen abgenommen werden. Für die Gemeinde entstehen keine Kosten bei Errichtung und Betrieb der Anlage.

Petra Mayr (CSU) kritisierte, dass die großen Dachflächen des Ursel-Rechenmacher-Hauses des Kirchheimer SC nicht berücksichtigt wurden. „Direkt daneben steht auch der Merowinger Hof, dessen großes Dach demnächst saniert werden soll, da würde es sich doch anbieten.“ Michaela Harlander (SPD) brachte die Dächer des Collegiums 2000 mit ins Spiel. Umweltreferent Josef Hermann sagte, die BENG habe zahlreiche Häuser im Ort begutachtet und bewertet, „diese vier wurden jetzt eben für 2023 ausgewählt, später kommen bestimmt noch mehr dazu.“

Vor dem Bau von Anlagen auf weiteren Dächern soll eine Wirtschaftlichkeitsberechnung stattfinden

Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) ergänzte, dass man jetzt die interessantesten und am schnellsten umzusetzenden Projekte genommen habe, damit rasch etwas passiert. Franz Glasl (JU) sagte, aus seiner Sicht sei es viel sinnvoller, wenn die Gemeinde die Anlagen selbst baue und betreibe. „Dann hätte die Gemeinde viel mehr von dem gewonnenen günstigen Strom. Ich würde dringend zuerst eine Wirtschaftlichkeitsberechnung empfehlen.“ Böltl entgegnete, wenn das die Gemeinde selbst machen würde, dauere es viel länger, auch wenn es vielleicht etwas wirtschaftlicher sei. Das Ziel der Gemeinde sei, so Böltl, „zügig und zackig die Anlagen zu realisieren, mit BENG haben wir gute Erfahrungen gemacht.“ Umweltreferent Hermann sagte, bei BENG sei der Strompreis auf maximal 30 Cent je kWh gedeckelt. „Der Preis kann also nicht unbegrenzt steigen.“ Gegen zwei Stimmen der JU wurde der Vorschlag der Verwaltung angenommen. Vor dem Bau von Anlagen auf weiteren Dächern soll aber eine Wirtschaftlichkeitsberechnung stattfinden. BERT BROSCH