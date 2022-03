Kirchheimer (17) überquert Gleise und wird von S-Bahn erfasst

Teilen

Zwischen dem S-Bahnhaltestellen Heimstetten und Feldkirchen überquerte der 17-Jährige die Gleise und wurde von einer S-Bahn erfasst. © Gerald Förtsch

Sein Leichtsinn wurde am Samstag einem 17-Jährigen zum Verhängnis. Als er zwischen den S-Bahnhaltestellen Heimstetten und Feldkirchen die Gleise überquerte, wurde er von einer S-Bahn erfasst.

Heimstetten - Der tragische Unfall geschah laut Bundespolizei gegen 20.45 Uhr. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 17-Jährige aus Kirchheim versucht hatte, die Bahngleise am S-Bahnhalt in Heimstetten zu überqueren. Eine herannahende, stadteinwärts fahrende S2 erfasste den Jugendlichen und schleuderte ihn aus dem Gleisbereich. Der Kirchheimer überlebte, erlitt aber mittelschwere Verletzungen. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Nahe München: 17-Jähriger von S-Bahn erfasst - Beckenbruch und Prellungen

Nach erster ärztlicher Auskunft erlitt der 17-Jährige eine Fraktur des Beckens sowie diverse Prellungen am gesamten Körper und wurde in den Schockraum des Krankenhauses verbracht. Durch den Bereitschaftsstaatsanwalt wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Münchner Bundespolizei hat Ermittlungen wegen Gefährdung des Bahnverkehrs eingeleitet und warnt vor dem unbefugten Überqueren von Gleisen.

(Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Heimstetten bei München: Jugendlicher von Bahn erfasst - Bahnverkehr für eine Stunde gesperrt

In der S-Bahn befanden sich zum Unfallzeitpunkt rund 70 Personen, die trotz einer Schnellbremsung alle unverletzt blieben. Die Reisenden wurden nach der Unfallaufnahme mit der S-Bahn zum Bahnhof Feldkirchen gefahren. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Ermittlungen war der Bahnverkehr für rund eine Stunde gesperrt. Durch die Deutsche Bahn war zwischen Markt Schwaben und Feldkirchen Schienenersatzverkehr eingerichtet worden. mm

In Schäftlarn ist kürzlich ein Mensch beim Zusammenstoß zweier S-Bahnen ums Leben gekommen.