War das Mathe-Abi wirklich so schwer ? Das sagen Schüler

„Alles unnötig verkompliziert

Eine Petition setzt sich für eine „faire Bewertung“ der Mathe-Abituraufgaben ein. Die waren heuer nämlich besonders schwer, sagen die Schüler. Doch stimmt das?

Kirchheim – Eigentlich ist ja jeder Abitur-Jahrgang der Meinung, dass die Fragen ausgerechnet in diesem Jahr besonders schwierig waren. So auch heuer, speziell die Mathe-Aufgaben erzürnten die Schüler. Eine Online-Petition für eine „faire Bewertung“ der Arbeit haben bereits 31 000 Unterstützer unterschrieben. Aber war das Mathe-Abi wirklich so schwer? Wir haben nachgefragt.

Korbinian Harlander und Frederik Jurina (beide 17) gehen auf das Kirchheimer Gymnasium. „Wir sind der erste Jahrgang, der sich quasi das komplette zwölfte Schuljahr wegen Corona selbst zu Hause erarbeiten musste“, sagt Jurina. Bei den Mitschülern, die 2020 ihren Abschluss gemacht haben, sei die Vorbereitung praktisch schon rumgewesen, als das Virus grassierte. „Daher hatten viele von uns eine fairere Fragestellung erwartet“, erzählt Jurina, der in Mathe „so um 14 Punkte“ hat, eine Eins. Harlander liegt bei einer guten Zwei, elf Punkten. Mit Kurvendiskussion, Statistik und Co. haben also beide an sich keine Probleme. Und auch die Abi-Aufgaben seien lösbar gewesen, keine sei wirklich gemein gewesen. „Aber es ging um die Fragestellungen und Annahmen, das war aus meiner Sicht alles unnötig verkompliziert“, kritisiert Jurina. „Man brauchte oft sehr lange, bis man die Frage überhaupt verstanden hatte.“



„Kultusministerium hat doch noch nie auf die Wünsche der Schüler reagiert“

Beide Schüler sind der Meinung, dass ein Abitur durchaus schwer sein darf, sie wollen ihre Noten nicht nachgeworfen haben. „Aber angesichts unserer Situation, in der wir uns wirklich fast alles selbst erarbeiten mussten, da hätten wir uns schon andere Aufgaben erhofft“, sagt Harlander. Einige der Mitschüler, ergänzt Jurina, hätten große Probleme bei den Aufgaben gehabt, die bei denen man um die Ecke denken musste. Auch ihre Lehrer seien entsetzt gewesen über die Aufgaben, sagt Harlander. Er hat daher im Gegensatz zu Jurina die Petition an Kultusminister Michael Piazolo unterschrieben, die die Münchner Nachhilfelehrerin Bettina Cornean direkt nach den Abiturprüfungen initiiert hatte. Für Cornean ist speziell in Mathematik in Bayern der Anspruch so hoch wie in keinem anderen Bundesland. Diese Diskrepanz sei durch die Pandemie verstärkt worden. Die Hoffnung der Schüler auf eine faire Mathematik-Prüfung hätte sich zerschlagen, nun hoffe man wenigstens auf eine faire Bewertung.

Ob die Petition hilft? Jurina hat Zweifel: „Ich halte sie zwar für absolut angebracht, aber das Kultusministerium hat doch noch nie auf die Wünsche und Anliegen der Schüler reagiert und wird es auch dieses Mal nicht tun.“

