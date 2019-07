Schule stoppt Abistreich - Dann rasten einige Schüler aus

Die Stimmung bei der Abiturfeier des Gymnasium Kirchheims war heuer am Tiefpunkt. Schuld war ein Eklat um den Abistreich.

Kirchheim – Nicht einmal die Hälfte der Lehrkräfte war zur Abi-Feier des Kirchheimer Gymnasiums erschienen, einer ihrer Tische blieb gleich ganz leer. Die Reden waren so bitterernst wie die Miene von Rektor Matthias Wermuth. Er sprach von „Werten“ und „Anstand“, Schüler Maximilian Potthof entschuldigte sich für die „unreife Leistung“ beim Abistreich. Schulleitung und Lehrern war nach einer komplett überzogenen Plakataktion nicht nach Feiern zumute. Die meisten Schüler sagten, dass es nur eine kleine Gruppe war, die übertrieben hatte. „Entschuldigt haben wir uns zigfach – jetzt muss es auch gut sein“, sagte eine Schülerin.

Versteinerte Mienen bei der Zeugnisübergabe

Es sollte Höhepunkt und Abschluss der Schulzeit für 150 Abiturienten werden und wurde doch zum Höhepunkt einer der schwärzesten Wochen des Gymnasiums Kirchheim. Festlich war nur die Kleidung der gut 500 Gäste im „Industriewerk“, einem Veranstaltungssaal in Bogenhausen. Die Laune und Mienen von Lehrern, Rektor und zahlreichen Eltern waren doch sehr ernst. So gab es von Rektor Wermuth auch nicht wie sonst üblich ein Schulterklopfen oder ein herzliches Lächeln bei der Übergabe der Zeugnisse – ein Akt, der eigentlich schon einen Tag vorher in der Schule hätte stattfinden sollen –, stattdessen nur einen versteinerten Blick des Schulleiters, egal wem er das Reifezeugnis übergab.

Auslöser ist ein gestoppter Abistreich

Schülersprecher Marco Gurung schildert die vergangene Woche aus seiner Sicht: Aus heute nicht mehr nachvollziehbarem Grund sei der eigens gebildete Arbeitskreis Abistreich nicht rechtzeitig mit seinem Konzept fertig geworden – das vorsah in der Nacht die Schule zu „verschönern“ und am nächsten Morgen mit Lehrern, Schülern und Schulleitung Späße zu treiben. Die Schüler reichten das Konzept bei der Schulleitung ein – aber so spät, dass es laut Gurung fast komplett abgelehnt oder stark verändert wurde. „Da beschlossen wir, den Spaß am nächsten Morgen ganz abzublasen.“

Wüste Beleidigungen und verfassungsfeindliche Symbole

Aus Wut und Verärgerung übernahmen dann aber einige Schüler das Ruder, die mit Schule und Schulleitung „so richtig abrechnen wollten“, schilderte Gurung. Das taten sie so heftig mit Plakaten und Aktionen, dass es am nächsten Morgen zum Eklat kam. Wermuth und mehrere Lehrer wurden namentlich und mit Fotos übel beleidigt, dabei auch verfassungsfeindliche Symbole benutzt. Es folgten Krisensitzungen, eine Entschuldigungs-Demo der unbeteiligten Schüler, ein Brief der Schulleitung an die Eltern, ein Brief einiger Lehrer an die Schüler.

Schulleitung plant offenbar keine juristischen Schritte

Wermuth wollte die Namen der verantwortlichen Schüler wissen. „Wir wollten aber natürlich nicht einige wenige bloßstellen“, sagt der Schülersprecher. Die meisten, die an den Aktionen beteiligt waren, hätten sich selbst bei der Schulleitung gemeldet. Juristische Schritte gebe es nach dem Bekunden der Schulleitung nicht. Mehrere Schüler, die ihre Namen nicht in der Zeitung lesen wollen, sagten, man habe sich jetzt oft genug für das Verhalten Weniger entschuldigt, an diesem Abend müsse es einfach gut sein, sie wollten feiern. „Das waren auch nicht die Frustrierten, denn nur fünf von 150 sind durchgefallen, wir haben 58 mit der Note 2,0 oder besser und 28 sind besser als 1,5“, sagte ein Mädchen.

„Das war eher der Frust über die verbotenen Abistreich-Pläne und vor allem, dass wir seit Jahren mit immer neuen Aktionen, von MINT-Schule über Modus- und Umwelt-Schule, Schule gegen Rassismus sowie ständigen Wettbewerben zusätzlich belastet werden“, sagt die Abiturientin.

Schüler-Redner entschuldigt sich für die Täter

Doch trotz aller Rechtfertigungsversuchte: Die Feier war von dem giftigen Klima der vorangegangenen Aktion kontaminiert. So gab es am Festabend weder die gewohnte Abizeitung, sie wurde intern verteilt. Und auch das übliche T-Shirt mit dem Abi-Spruch – „Wir waren unschuldig und bekamen trotzdem 12 Jahre“ – trug keiner. Selbst die starke Schülerrede von Maximilian Potthof, in der er sich und seine Mitschüler mit Früchten verglich, die von ganz kleinen Früchtchen in der fünften Klasse bis zur Zwölften mit viel Liebe und Geduld von Eltern und Lehrern zu reifen Früchten heranreifen, endete letztlich mit „dem“ Thema der Woche: „Diese Woche war leider gar keine reife Leistung von uns! Doch eine faule Woche kann doch nicht acht schöne Jahre kaputt machen“, so Potthof unter dem Applaus seiner Mitschüler und der meisten Familien.