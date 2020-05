Innovation statt Acker: So soll sich der „Campus Heimstetten“ entwickeln

Ein 15 Hektar große Areal soll zum neuen „Campus Heimstetten“ werden. Ein erstes Konzept ist nun vorgestellt worden.

Kirchheim – Die Hubergroup verlegt ihre Produktion aus Kirchheim stufenweise auf andere Standorte. Ihr Firmengelände an der Feldkirchner Straße wird sie daher noch bis 31. März 2021 nutzen. Nun ist klar, was mit dem Grundstück anschließend passieren soll. Gekauft hat es die Firma „Four Parx“, ein auf Gewerbeflächen spezialisierter Projektentwickler. Geplant ist ein zweistöckiges, annähernd klimaneutrales Gewerbegebiet. Das neue Areal wird ein Teil des neuen „Campus Heimstetten“, der von nördlich der Feldkirchner Straße bis zur Kreisstraße M 1 im Süden reicht.

Das Planungsbüro bgsm aus München stellte im Gemeinderat nun ein Konzept für den Campus vor, wie sich das aktuell noch mit einer Veränderungssperre belegte, rund 15 Hektar große Gebiet entwickeln kann: Ein Teil wird demnach zum Gewerbegebiet mit Schwerpunkt auf Unternehmen der „Kreativwirtschaft“, Forschung, Lehre und des Gesundheitswesens. Diese werden ergänzt durch Einzelhandel, Gastronomie sowie Betriebskindergärten, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Kultur- und Konferenzangebote, aber auch Sonderwohnformen, wie Werkswohnungen. Schadstoff emittierende Betriebe, also produzierendes Gewerbe oder Logistikunternehmen, werden ausgeschlossen.

Grünes Konzept

Zentraler Treffpunkt für die Angestellten und die Kirchheimer soll eine großzügige Grünfläche sein. Der bestehende Grünkorridor an der A 99 soll gestärkt und eingebunden werden in ein Grün- und Freiflächenkonzept. Sämtliche Stellplätze werden kompakt untergebracht, vorzugsweise in Gemeinschaftsanlagen oder Tiefgaragen. Das campusinterne Mobilitätskonzept ergänzen Bike- und Roller-Sharing-Angebote sowie Lastenräder, E-Ladestationen, und Car-Sharing mit E-Fahrzeugen. Das vorhandene Fuß- und Radwegenetz in Ost-West und Nord-Süd-Richtung soll eingebunden und ergänzt werden. So soll ein Ressourcen schonender Business-Campus entstehen, der solare Energien über Dach und Fassadenflächen nutzt und so eine quartierseigene Versorgung mit Strom, Wärme und Kälte anstrebt.

Da sich sämtliche Grundstücke des Areals derzeit in Verkaufs- und Entwicklungsprozessen befinden, war es laut Verwaltung erforderlich, einen neuen Bebauungsplan aufzustellen. Der Gemeinderat stimmt diesem zu.

Projektentwickler plant „Multi-User-Gewerbepark“

Eines der Grundstücke des neuen „Campus Heimstetten“ sind die rund 76 800 Quadratmeter, das „Four Parx“ von der Hubergroup erworben hat und mit dem mit dem Investor Aquila Capital entwickelt. Entstehen soll gemeinsam auf 93 000 Quadratmetern ein „Multi-User-Gewerbepark“. Sprich: Firmen aus den Bereichen Forschung und Entwicklung, Pharma, IT, Elektronik, Biotech, Robotik, Handwerk und Dienstleistung. Innerhalb von 18 Monaten Bauzeit will man auf zwei Stockwerken einen Mietermix aus überwiegend lokalen und mittelständischen Unternehmen ansiedeln. Geplant sind laut „Four Parx“ begrünte Dachterrassen, Fassaden und Höfe. Zudem werde ein über 10 000 Quadratmeter großer Grünstreifen längs der Autobahn sowie die Dachgärten als Erholungsflächen für die Mitarbeiter erschlossen.

Durch eine weitgehend geschlossene Außenfassade soll die Geräuschemission nach dem Prinzip einer Wagenburg innerhalb des Gebäudekörpers absorbiert werden. „Wir streben einen in Deutschland einzigartigen, innovativen Gewerbepark an, der durch die zweigeschossige Bauweise der Flächenversiegelung entgegentritt, die heimische Wirtschaft stärkt sowie attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze bietet“, sagt Francisco J. Bähr, Geschäftsführer bei „Four Parx“.

