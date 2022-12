Straßenbau: Phase zwei läuft

Von: Sabina Brosch

Teilen

Mitte Dezember soll die Heimstettener Straße wieder für den Verkehr geöffnet werden. Dann mit klar getrennten Spuren für Fußgänger, Radler und Autofahrer. © bb

In Kirchheim läuft die Phase zwei von dreien in Sachen Straßenbau. Die Brücke nach Aschheim über die A99 soll im Frühjahr fertig sein.

Kirchheim – Verkehrsteilnehmer in und um Kirchheim brauchen seit Monaten Geduld. Die Erdinger Straße Richtung Aschheim über die A 99 ist ebenso gesperrt wie die Heimstettener Straße zwischen neuem Rathaus und der Grund- und Mittelschule. Der Umbau des „Kirchheimer Ei“ folgt als Nächstes.

Mehrere Bürger erkundigten sich in der Bürgerversammlung über den Stand der Bauarbeiten, wann die einzelnen Baustellen wieder aufgemacht würden und was dann folgt. Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) klärte auf: „Wir haben im Zuge der Landesgartenschau sowie von Kirchheim 2030 drei große Straßenbauphasen.“ Die erste Phase war die Sperrung der alten Hauptstraße zwischen dem „Haus für Kinder I“ und der Heimstettener Straße. Dafür wurde die Ludwigstraße ausgebaut. „Die zweite Phase, in der wir uns gerade befinden, war die Sperrung und der Umbau der Heimstettener Straße zwischen dem neuen Gymnasium und der Grund- und Mittelschule“, ergänzte Böltl. Diese Straße sei bisher eine breite „Rennstrecke“ entlang von mehreren Schulen gewesen mit unklaren Abgrenzungen, Blumenkästen und aufgeklebten Hütchen. Jetzt diene ein sicheres „Kopenhagener Modell“ als Vorbild. Dabei sind die Bahnen für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer klar von einander getrennt. „Ich gehe davon aus, dass die Straße Mitte Dezember fertig wird und wieder für alle benutzbar ist“, sagte Böltl.

Noch keinen ganz konkreten Termin könnte er für die Fertigstellung der Brücke der Erdinger Straße über die A99 nennen. Alles deute im Moment darauf hin, dass die Arbeiten im Frühjahr 2023 beendet würden.

Abwarten am Kirchheimer Oval

Georg Geiselbrecht fragte, warum denn die Bauarbeiten am Kirchheimer Oval noch nicht begonnen hätten. Er als Radfahrer warte sehnsüchtig auf die Rad- und Fußgängerbrücke über die stark befahrene St 2082. Tatsächlich habe man hier schon längst mit den Bauarbeiten starten wollen, so Böltl: „Doch die Brücke über die Autobahn kam uns da zuvor. Wir wollten auf alle Fälle vermeiden, dass beide wichtigen Ost-West-Verbindungen von Kirchheim nach Aschheim gleichzeitig gesperrt gewesen wären.“ Daher müsse man abwarten, bis die Erdinger Straße fertig ist –dann beginnt Phase drei des Straßenbaus: der Umbau des Kreisverkehrs an der St 2082.

Daraus werde eine große Kreuzung mit vielen Fahrspuren und Ampeln. „Wir haben das sehr lange hin und her überlegt mit Simulationen und sind zum Ergebnis gekommen, dass der Verkehr zügiger mit Ampeln fließt als mit einem Kreisverkehr“, sagte Böltl. Damit Fußgänger und Radler die vielen Fahrspuren auf einen Rutsch überqueren können, wird eine Brücke mit sanfter Steigung gebaut, die auch von Rollstuhlfahrern oder Senioren mit Rollatoren problemlos bewältigt werden könne. Und für den „flotten Radler-Verkehr“ von Kirchheim nach Heimstetten, so Böltl, baue die Gemeinde noch zwei weitere Brücken über die St 2082 an der Ludwigstraße sowie am Wacholderweg. „Letztlich werden wir statt der bisherigen zwei fünf Brücken haben“, sagte Böltl.

Weitere Nachrichten aus Kirchheim und dem Landkreis München finden Sie hier.