Streit am S-Bahnhof: 17-Jährige zückt Messer

Zwei 17-Jährige haben am S-Bahnhof Heimstetten eine andere Gruppe Frauen beleidigt. Dabei zückte eine der Jugendlichen ein Messer.

Heimstetten - Bei einem Streit am S-Bahnhof Heimstetten hat eine 17-Jährige ein Messer gezückt und andere Frauen mit dem Tod bedroht. Wie die Bundespolizei mitteilt, gerieten die Jugendliche und ihre gleichaltrige Freundin in der Nacht auf Samstag gegen 2 Uhr mit einer Gruppe aneinander, die aus einer 23-Jährigen, einer 22-Jährigen und einer 16-Jährigen bestand. Dabei beleidigten die 17-Jährigen die anderen und drohten, sie umzubringen. Quasi als Beweis zog eine der beiden ein Springmesser und packte die 23-Jährige am Hals.

Mehrere Streifen der Bundes- und Landespolizei rückten zum Heimstettener Bahnhof aus. Als sie dort eintrafen, versuchten die 17-Jährigen zu flüchten, doch die Polizisten konnten sie stellen. Auch das Messer, das die Jugendliche auf der Flucht weggeworfen hatte, konnten die Beamten finden und sicherstellen.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden 17-jährigen Deutsche an ihre Wohngruppe in einer Jugendeinrichtung übergeben. Die Geschädigten aus Markt Schwaben und Ottenhofen wurden von ihren Eltern abgeholt.

Alle Beteiligten standen laut Bundespolizei unter leichtem Alkoholeinfluss. Was genau zu dem Streit geführt hat, dazu machte die Bundespolizei keine Angaben. Die Beamten ermitteln gegen die 17-Jährigen nun wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung.