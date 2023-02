Einbrecher-Trio auf frischer Tat erwischt

Von: Florian Prommer

Die Polizei erwischte die Täter auf frischer Tat. © Symbolfoto/Daniel Karmann

Einen Diebstahl von einem Firmengelände in Kirchheim hat die Polizei vereitelt. Eine Streife hatte ein Einbrecher-Trio auf frischer Tat ertappt.

Kirchheim - Bei einem Einbruch in ein stillgelegtes Firmengelände in Kirchheim hat die Polizei drei Personen erwischt. Eine Streife beobachtete am Sonntag, 12. Februar, gegen 1.50 Uhr, wie sich mehrere Verdächtige mit Taschenlampen auf dem Areal aufhielten. Die Polizisten schritten ein und nahmen drei Personen fest.

Das Trio hatte einen Metallzaun durchtrennt, um auf das Gelände zu gelangen. Als die Polizei sie auf frischer Tat ertappte, hatten die Einbrecher Aufbruchwerkzeug bei sich und bereits Metallteile zum Abtransport bereitgelegt. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-Jährigen aus München sowie einen 21-Jährigen und einen 29-Jährigen aus dem Landkreis Freising. Die Ermittlungen führt die Münchner Kripo.