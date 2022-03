Trotz JU-Vorstoß: Im Heimstettener Moosweg bleibt alles, wie es ist

Von: Bert Brosch

Die Verengung an der Rosenstraße ist laut JU unnötig, sie schütz weder Radler noch junge Sportler. Dennoch bleibt sie bestehen. © .Bert Brosch

Eigentlich wollte die JU dafür sorgen, dass die vier Verengungen im Heimstettener Moosweg entfernt werden. Doch daraus wird nichts.

Kirchheim – Zum dritten Mal befasste sich der Gemeinderat mit dem JU-Antrag, die Verengungen im Heimstettener Moosweg rückzubauen. Hatte ihn der Bauausschuss ursprüngliche genehmigt und der Gemeinderat ihn dann lange diskutiert und vertagt, führten die Abstimmungen jetzt zu einem Ergebnis: Alles bleibt, wie es ist.

JU-Sprecher Michael Dirl wiederholte es mehrfach, dass seine Fraktion „nur“ den Rückbau der Verengungen fordere und eben nicht, wie immer wieder von Gemeinderatskollegen behauptet, auch den Ausbau des Radwegs, verbunden mit Fällungen von bis zu 27 Bäumen. „Uns geht es nur um die sinnlosen Verengungen, die haben doch gar nichts mit dem Radweg zu tun.“

„Die größte Katastrophe“

Auch Ewald Matejka (SPD), Franz Graf (CSU) und Wolfgang Heinz-Fischer (VFW) hatten sich für den Erhalt der Verengung an der Bajuwarenstraße und den Übergang zum SVH-Sportgelände zur Sicherheit der Radler, Kinder und Sportler ausgesprochen. „Doch die Verengung am OCR-Trainingsgelände, an der Finken- und Rosenstraße machen in meinen Augen keinen Sinn und können weg“, sagte Heinz-Fischer. Graf ergänzte, dass die Verengung bei der Rosenstraße für ihn „die größte Katastrophe ist, die bremst keinen und sorgt nur für Verwirrung bei allen Verkehrsteilnehmern“.

Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) hatte schon bei der Gemeinderatssitzung am 18. Januar die Verwaltung ausschließlich Argumente gegen eine Beseitigung der Verengung sammeln lassen. Zudem gab es die Feststellung von Verwaltung und Polizei, dass ein Zebrastreifen anstelle der Verengung bei der Bajuwarenstraße rechtlich aufgrund von zu wenig Verkehr und kreuzenden Fußgängern sowie in einer Tempo-30-Zone nicht möglich sei. 200 Meter weiter an der Verengung Finkenstraße befindet sich allerdings so ein Übergang.

Auch die Verengung an der Finkenstraße mit Zebrastreifen bleibt. Aus Sicht der Kritiker eine völlig unnötige Schikane. © Bert Brosch

Im Januar hatte Michaela Harlander (SPD) für den Beibehalt der Verengung an der Bajuwarenstraße argumentiert, weil außerhalb von Corona-Zeiten 350 junge Fußballer und 150 junge Tennisspieler zwei bis drei Mal in der Woche zum Training zum SV Heimstetten kämen. „Die meisten sind zu Fuß oder mit dem Rad, die müssen fast alle dort über den Heimstettener Moosweg.“ Nun trat Harlanders Ehemann Magnus als Vorsitzender des SV Heimstetten auf und wiederholte ihre Argumente: „Das Training für viele beginnt um 17 Uhr, das ist die Hauptverkehrszeit. Eventuell könnte man auch eine Bodenwelle zum Abbremsen des Verkehrs dort bauen.“

Heike Kraft als Vorsitzende des Schulfördervereins versteht den JU-Antrag überhaupt nicht. „Die Verengungen verlangsamen den Verkehr deutlich, wir brauchen sie am Finkenweg, vor allem aber an der Bajuwarenstraße zum Schutz der Kinder“, sagte sie. Der Radverkehr werde entlang des Heimstettener Mooswegs deutlich zunehmen.

Haupt-Radl-Routezum Heimstettener See

Das sah auch Bürgermeister Böltl so, „das wird unsere Haupt-Radl-Route von Hausen über die neue Brücke zum Gymnasium oder weiter zum Heimstettener See, Feldkirchen und Aschheim“. Er könne nicht einschätzen, wie der Radverkehr auf die Einengungen reagiere, „auf alle Fälle müssten wir für einen kompletten Radweg neben der Straße viele Bäume fällen“, so Böltl.

Bei den Abstimmungen ging es dann kreuz und quer durch die Fraktionen für und gegen einen Rückbau. Letztlich lehnte der Gemeinderat alle vier Veränderungen ab, die am OCR-Park und an der Rosenstraße mit 11:12 Stimmen, die an der Bajuwarenstraße deutlich mit 1:22 Stimmen. Im Heimstettener Moosweg bleibt also alles, wie es ist.

