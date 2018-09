Vorfahrt missachtet: Zusammenstoß an der Kreuzung

An der Weißenfelder Straße in Kirchheim hat‘s am Freitag gekracht. Eine 66-Jährige hat die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtet.

Kirchheim - Der Unfall passierte gegen 17 Uhr, meldet die Polizei. Die 66-Jährige war mit ihrem Toyota auf der Weißenfelder Straße in nordwestliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Kreisstraße M1 übersah sie einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 52-Jährigen Münchner mit seinem VW. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der VW gegen einen weiteren an der Kreuzung wartenden VW einer 65-Jährigen aus dem östlichen Münchner Landkreis geschleudert wurde. Die Unfallverursacherin und der 52-Jährige wurden durch den Aufprall leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus. Der Toyota und der VW des 52-Jährigen wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der andere VW wurde leicht beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 22.000 Euro. mm