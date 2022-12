Unfallschwerpunkt an der M1 in Heimstetten beseitigt

Von: Bert Brosch

Geben den Kreisverkehr und den Geh- und Radweg frei: (v.l.) Landrat Christoph Göbel, Bürgermeister Maximilian Böltl, Thomas Wizgall (Schönenberg Ingenieure), Jan Klinger und Reinhard Fugger (beide Landratsamt, Markus Weiss (Swietelsky Baugesellschaft). © Bert Brosch

An der M1 in Heimstetten sind die Bauarbeiten für einen Kreisel, vier Bushaltestellen und einen Geh- und Radweg abgeschlossen.

Kirchheim - Drei Probleme lösen die abgeschlossenen Baumaßnahmen an der Kreisstraße M1: „Die neuen Bushaltestellen verbinden das Gewerbegebiet mit der U-Bahn, wir haben einen durchgehenden Radweg an der M1 und wir beseitigen einen großen Unfallschwerpunkt“, sagte Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU).Gemeinsam mit Landrat Christoph Göbel (CSU) und Vertretern der beteiligten Firmen sowie des Landratsamtes schnitt Böltl das symbolische blau-weiße Papierband durch. Baubeginn der rund einen Kilometer langen Strecke zwischen der Hürderstraße im Gewerbegebiet Heimstetten und der Ammerthalstraße war im Mai.

Großer Kreisverkehr an der Weißenfelder Straße

Bis heute wurden für 2,1 Millionen Euro vier barrierefreie Bushaltestellen gebaut, der bislang mehrfach unterbrochene Geh- und Radweg durchgezogen und ein großer Kreisverkehr an der Weißenfelder Straße errichtet. „Durch den Umbau des Knotenpunktes Weißenfelder Straße/M1 in einen Kreisverkehr schaffen wir einen Sicherheitsgewinn für die die Kreisstraße querende Fahrzeuge und beseitigen einen Unfallschwerpunkt“, sagte Göbel. Ebenso wurde ein Geh- und Radweg entlang der M1 gebaut und bis zur Gemeindegrenze Feldkirchen durchgehend verlängert.

In neun Minuten mit dem Bus zur U-Bahn in die Messestadt

„Während dieser Baumaßnahmen war die Kreisstraße nie voll gesperrt, dafür ein Großes Lob an die Planer und Baufirmen. Schön ist auch, dass der Freistaat diese Arbeiten mit 50 Prozent fördert und der Bezirk Oberbayern die ÖPNV-Maßnahmen noch einmal mit 220 000 Euro“, sagte Göbel. Das Ziel sei nun, auch auf Feldkirchner Gebiet den Radweg rasch weiter auszubauen.

Böltl dankte dem Landkreis für die Realisierung, „denn wir hatten an dieser Kreuzung doch mindestens ein Mal im Monat einen Feuerwehreinsatz nach einem Unfall.“ Ebenso wichtig seien die neuen Bushalte auf Höhe Weißenfelder und Ammerthaler Straße. „Dadurch wird unser Gewerbegebiet sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Musste man vorher zehn Minuten zur nächsten Bushaltestelle gehen, so kann man jetzt mit dem schnell erreichbaren Bus in neun Minuten zur U-Bahn-Station Messe fahren“, sagte Böltl.

