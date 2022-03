Verkehrsregeln, Papiere und Co.: Diese Firma dreht Info-Videos für Ukraine-Flüchtlinge

Von: Bert Brosch

Teilen

Kamera läuft! Frank Jorga (2.v.r.) hat in seiner in seiner Firma „FJD“ auf die Schnelle ein TV-Studio eingerichtet. Sein Team, dem auch die Ukrainerinnen Olena (M.) und Julia (r.) angehören, wird hier Videofilme für Flüchtlinge erstellen. © Bert Brosch

Wie lauten die Verkehrsregeln hierzulande? Und wo bekomme ich einen Ausweis her? Fragen, die sich ukrainische Flüchtlinge stellen. Eine Kirchheimer Firma beantwortet sie in Videos.

Kirchheim – Gut 20.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge sind in Bayern schon angekommen, die Staatsregierung erwartet mindestens 100.000. Sie alle müssen sich zurechtfinden in diesem ihnen fremden Land. Eine erste Orientierungshilfe bekommen die Ukrainer von einer Firma aus Kirchheim. „Damit sie alle wissen, an wen sie sich wie wenden sollen, wenn sie Papiere, Anträge, Genehmigungen brauchen, dafür drehen wir jeden Tag Filme auf Ukrainisch“, erklärt Frank Jorga, Gründer von „FJD Information Technologies“.

Vor 15 Jahren gründete Jorga das Unternehmen, seine Idee: die vielen Formulare und Anträge, die jeder von uns bei Ämtern und Behörden ausfüllen muss, zu digitalisieren. „Corona ließ unser Geschäft explodieren, vor drei Jahren waren wir zwölf Leute, heute sind wir 100 mit einem Umsatz von zehn Millionen Euro.“ Von den bundesweit 3500 unterschiedlichen Anmeldeformularen digitalisierte das Unternehmen bereits 500. „Wir haben uns lange überlegt, wie wir helfen könnten. Statt eines Lkw mit Medikamenten oder Lebensmitteln machen wir jetzt das, was wir am besten können: Informationen erstellen“, sagt Jorga.

Das Streaming-Studio nutzt das Team von Frank Jorga normalerweise, um Werbung zu produzieren für die Landesgartenschau sowie Landes- und Regionalregierungen © Bert Brosch

Dafür hat er einen Etat von 250 000 Euro bereitgestellt, ein großes Studio eingerichtet. Mindestens zehn Mitarbeiter, darunter jetzt schon mit Olena und Julia zwei Ukrainerinnen (siehe Kasten), werden sich um die Erstellung von „ganz, ganz vielen“ Filmen für die sozialen Kanäle kümmern: Youtube, Facebook, Instagram.

Hilfe von Ukrainern für Ukrainer Olena (31) und Julia (34) sind Freundinnen, sie kennen sich aus Kiew. Olena stammt aus Charkiw, lebte seit zwölf Jahren mit ihren Eltern in der Hauptstadt und arbeitete als Geschäftsführerin. Julia ist Marketing-Expertin. Olena flüchtete mit ihrem Chinchilla und dem eigenen Auto zwei Stunden vor dem russischen Einmarsch, Julia war 50 Stunden mit Bus, Zug und zu Fuß unterwegs. Beide sehen die Tätigkeit bei FJD als große Chance für sich selbst und wollen ihren vielen Landsleuten, die noch kommen werden, aktiv helfen.

Die „FJD AG“ kalkuliert mit einer großen Nachfrage. „Im Moment rechnet man mit zwei Millionen Ukrainern, die auf der Flucht sind, das bayerische Innenministerium erwartet für Bayern mindestens 100 000 Menschen. Denen allen wollen wir helfen“, sagt Christian Borowetzke, er ist Projektleiter für den Bereich Online-Filme. Es gehe dabei ebenso um die deutschen Verkehrsregeln oder dass man eine Feinstaub-Plakette auf jedem Auto benötige, „aber natürlich auch, wie man ein Konto eröffnet, einen Hund anmeldet, eine Arbeitserlaubnis bekommt oder eine Wohnung beantragt“, umreißt Borowetzke das riesige Arbeitsfeld. „Wir wollen sämtliche Fragestellungen für die Ukrainer in kurzen Filmen erklären, diese werden vorher auf Ukrainisch übersetzt und gesprochen“, erläutert Megan Bowen von FJD.

Da die Ukrainer alle mit ihren Smartphones vernetzt seien, erwartet das Team von „FJD“ eine rasche Verbreitung ihres Angebots. Daher sucht das Unternehmen Psychologen, Pädagogen und Lehrer, um alle Inhalte korrekt und verständlich zu erstellen. „Wir werden auch Videos speziell für Kinder drehen: Deutsch- und Englisch-Kurse, Tanzen, Musik, Sport – alles, was die von ihrem Kriegstrauma ablenkt und gleichzeitig Informationen der neuen Heimat vermittelt“, sagt Jorga. Viele Ukrainer würden nach Kriegsende zurück wollen, „aber viele werden auch bleiben. Das ist doch eine große Chance für uns, denn die meisten sprechen gut Englisch, lernen schnell Deutsch und sind gut ausgebildet. Etwa als Kindergärtner oder Erzieher, die wir ja dringend benötigen.“

Lesen Sie auch Unterföhring weiht seinen 5-Millionen-Euro-Pracht-Stadl ein Mit einem mehrstündigen Festakt hat die Gemeinde Unterföhring am Sonntag ihren Feststadl am Etzweg eingeweiht. Ein Herzenswunsch für Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU), Vereine und Bürger. Unterföhring weiht seinen 5-Millionen-Euro-Pracht-Stadl ein Nichts geht mehr nach Russland Keine Geschäfte mehr mit Russland, da sind sich die Unternehmen im Landkreis einig. Nichts geht mehr nach Russland

Weitere Nachrichten aus Kirchheim und dem Landkreis München finden Sie hier.