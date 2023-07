Von wegen reinrassig! Hundewelpen-Betrüger verurteilt

Von: Charlotte Borst

Das Schöffengericht verurteilt die Kirchheimer. (Symbolbild). © David-Wolfgang Ebener/dpa

Ein Duo aus Kirchheim hat viel Geld gemacht mit seinen Hundewelpen-Betrügereien, teils hat es kranke Mischlinge verkauft. Nun sind die beiden verurteilt worden.

Kirchheim – Sie importierten Hunde aus dem Ausland und verkauften sie über Internetplattformen von ihrer Wohnung in Kirchheim aus. Vier Jahre betrieben zwei Kirchheimer ein lukratives Geschäft. Dabei täuschten die Frau (59) und der Mann (57) vor, dass es sich um gesunde reinrassige Hundewelpen handelte, beziehungsweise um besonders wertvolle Hybridhunde. So wollten sie einen höheren Verkaufswert erzielen. In Wirklichkeit verhökerten sie Mischlinge, die teilweise sogar krank waren.

Das Schöffengericht verurteilte die beiden wegen gewerbsmäßigen Betrugs in fünf Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten zur Bewährung. Den Geschädigten war insgesamt ein Schaden von 3850 Euro entstanden. Das Gericht ordnete an, dass Werte in Höhe von 3850 Euro aus dem Besitz der beiden eingezogen werden.

Teils kranke Hunde

Sie kauften im Ausland für wenig Geld Mischlingswelpen ein und verkauften die teils kranken Hunde für viel Geld, je zu einem Preis zwischen 1190 und 1350 Euro. Einmal drehten sie einer Dame einen Mischling als reinrassigen Labrador an. Wie ein Gentest zeigte, war das Hündchen tatsächlich nur zu 69 Prozent ein Labrador.

In einem weiteren Fall verkauften die Angeklagten einen Welpen als reinrassigen Mini-Doodle, eine Kreuzung zwischen Pudel und Labrador. Sie übergaben sogar eine Ahnentafel. In Wirklichkeit war der Welpe ein Mischling aus drei Rassen „Havaneser, Bolonska-Zwetna und Shih Tzu und kein edler Hybridhund. Wie das Amtsgericht in einer Pressemitteilung meldet, sind das Hunde, deren Eltern zwei unterschiedlichen Rassen angehören, die aber – anders als bei Mischlingen – geplant verpaart werden, um positive Eigenschaften zu verstärken. In einem anderen Fall täuschten die beiden Kirchheimer bei einem Welpen einen Medium-Golden-Doodle mit einer Ahnentafel vor, bei dem es sich um eine Kreuzung aus „Puli“, „Pumi“ und weiteren Rassen handelte.

„Kriminelle Energie“

Zulasten der Angeklagten wertete das Gericht, dass durch ihr planvolles Handeln erhebliche kriminelle Energie zum Ausdruck gekommen sei und dass auch der Vermögensschaden nicht unerheblich gewesen sei.

Weil sie aber strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten waren und ein Geständnis ablegten, setzte das Gericht die Strafe zur Bewährung aus.

