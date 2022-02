Wegen Personal-Problemen: Übergangslösung für den Wertstoffhof

Von: Bert Brosch

Teilen

Der Wertstoffhof in Kirchheim. © bb

Zu wenig Personal, geringere Öffnungszeiten: Der Wertstoffhof ist ein Ärgernis in Kirchheim. Jetzt hat die Gemeinde eine Übergangslösung organisiert.

Kirchheim - Das Personal am Wertstoff Kirchheim ist krankheitsbedingt knapp, die Öffnungszeiten hat die Gemeinde entsprechend eingeschränkt – was die Bürger wiederum verärgert, die Grüngut und Co. kaum mehr loswerden. Doch nun gibt es eine Übergangslösung für den Wertstoffhof: Wie die Gemeinde mitteilt, hat man mit der Firma AFM in Feldkirchen eine Vereinbarung getroffen. Unter Vorlage des Personalausweises mit Wohnsitznachweis können Kirchheimer fast alle Müllfraktionen inklusive Grüngut in haushaltsüblichen Mengen kostenlos abgeben. Von der kostenlosen Annahme ausgenommen sind Wertstoffe, die ohnehin am gemeindlichen Wertstoffhof nicht angenommen werden, etwa Altholz IV, oder Ytong.

Ab Montag, 21. Februar können Wertstoffe wie folgt entsorgt werden: Grüngut am Wertstoffhof Kirchheim samstags von 10 bis 14 Uhr, mittwochs und freitags von 16 bis 19 Uhr; Grüngut, Sperrmüll, Papier, Pappe, Metall, Schrott, Bauschutt, Elektrogeräte: AFM Entsorgungsbetriebe, Emeranstraße 55, in Feldkirchen Montag bis Freitag 7 bis 19 Uhr, Samstag 8 bis 15 Uhr. Gelbe Säcke werden in Kirchheim weiterhin alle 14 Tage abgeholt und werden bei der AFM Feldkirchen nicht angenommen.



Nachdem die Bemühungen, geschultes Fachpersonal zu finden, bislang erfolglos waren, hat der Gemeinderat laut einer Rathaus-Pressemitteilung beschlossen, den Betrieb extern zu vergeben. Bis dies im Laufe des Jahres der Fall sein wird, greift die Übergangslösung.

Weitere Nachrichten aus Kirchheim und dem Landkreis München finden Sie hier.