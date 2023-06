Lebensraum für viele auf kleiner Fläche: „Wertvolle“ Artenschutzhecke nimmt Form an

Von: Bert Brosch

Eröffnet haben den ersten Abschnitt der Artenschutzhecke: (l.) Andreas Stutz (Bauhof), Norbert Steinmeier (2.v.l.), Simone Kister-Betz (3.v.l.) (beide vom BN), Irmi Paikert-Schmid (4.v.r.) vom LBV und Josef Hermann (r.), Umweltbeauftragter Kirchheims. © bb

Eine „wertvolle“ Artenschutzhecke entsteht im Kirchheimer Norden. Der erste Abschnitt ist nun eröffnet. Was sie bringt, erklären die Initiatoren hier.

Kirchheim – Die ersten Büsche, Sträucher und kleinen Bäume werden seit 2020 an der Flurstraße im Kirchheimer Norden gepflanzt. Das Ziel: eine 500 Meter lange Artenschutzhecke. Jetzt wurde der erste Abschnitt eröffnet.

Verantwortlich für die Pflanzungen und die Pflege der Hecke sind der Bund Naturschutz (BN), der Landesbund für Natur- und Vogelschutz (LBV) sowie die Gemeinde, die die Hinweistafel fertigen und anbringen ließ sowie zahlreiche kleinere Täfelchen, auf denen die Pflanzen erklärt und beschrieben werden. „Gerade im Zuge der Landesgartenschau 2024, die ja das Motto Zusammenwachsen und Vernetzen hat, passt diese Hecke perfekt“, sagt BN-Vorsitzender Norbert Steinmeier. „Sie vernetzt den Lebensraum von zahlreichen Arten.“ Die Idee dabei ist, vor der eigenen Haustüre ein hochwertiges Biotop zu schaffen, indem man eine relativ artenarme Fläche durch eine Hecke so aufwertet, dass sie möglichst viele Arten beherbergen und weitere Öko-Funktionen übernehmen kann.

Laut Steinmeier sind Hecken gleichzeitig Lebensraum und Schutzraum: Sie bieten für Insekten über einen langen Zeitraum des Jahres ein vielseitiges Nahrungsangebot. Sie schaffen Heckenbewohnern wie Vögeln, Igeln oder Haselmäusen einen attraktiven Schutz-, Brut- und Nahrungsraum. Und sie vernetzen Landschaftselemente und bieten damit Verbindungen, die der biologischen Vielfalt dienen. „Eine wertvolle Hecke“, so erklärt Steinmeier, sollte drei Reihen haben, alle im Abstand von etwa 1,50 Meter, insgesamt zehn Meter breit. „Das schaffen wir hier nicht ganz, aber es ist gut so.“ Im unteren Bereich und an den Rändern ist die Hecke „stachelig“, damit sich kein Fuchs ein Vogelnest in zwei bis drei Meter Höhe holen kann. In der Mitte der Reihen stehen dann die Büsche.

Entlang der Flurstraße in Richtung Speichersee wurde eine fast sechs Meter breite und 500 Meter lange Fläche unter lichten Birken bepflanzt. Dabei achtete man auf Sträucher, die aus dem Samen von wildwachsenden Pflanzen der Region stammen. Gepflanzt wurden verschiedene Rosen-Sorten sowie Sträucher wie Berberitze, Sanddorn und Schlehe. „So eine Hecke schafft auf kleiner Fläche Lebensräume für verschiedenste Lebewesen. Mehr als 1000 Tierarten können in einer einzigen Hecke leben“, erläutert Simone Kister-Betz, stellvertretende BN-Vorsitzende. Mehrheitlich seien dies Insekten, aber auch Vögel, Säugetiere, Reptilien, Amphibien. Die Tierarten fänden Schutz vor Witterung und Fressfeinden, sie finden Nahrung, Winterquartier, Nist- oder Eiablageplatz. Sie fördern die Taubildung, verringern die Verdunstung und erhöhen die Bodenfeuchtigkeit. Sie verbessern das Mikroklima, gleichen Temperaturextreme im Nahbereich aus. Ihre fliegenden Bewohner vermindern den Schädlingsbefall landwirtschaftlicher Pflanzen und bestäuben die Blüten. „Damit dies alles klappt, muss die Hecke regelmäßig beschnitten und das Gras kurz gemäht werden“, erklärte Gärtnermeister und Bauhof-Mitarbeiter Andreas Stutz.

