Wohin nur mit dem Windrad? Mögliche Flächen stehen jetzt fest - Landwirte haben eine Bitte

Ein Fünftel der Kirchheimer Gemeindefläche ist für Windkraftanlagen geeignet. Der Gemeinderat und die örtlichen Bauern haben daher einige Bitte an den Planungsverband.

Kirchheim – Bis 2027 muss die Region München möglichen Gebiete für Windkraftanlagen ausweisen und an den Bund melden. Für Kirchheim kommen 334 Hektar im Norden der Kommune in Frage: vom Abfanggraben bis zu den Speicherseen.

Am 1. Februar trat das neue Gesetz zur Erhöhung und Beschleunigung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land in Kraft. In jedem Regionalplan in Bayern müssen daher Vorranggebiete für die Errichtung von Windenergieanlagen festgelegt werden – und zwar 1,1 Prozent der jeweiligen Fläche. Für die Region München bedeutet dies, 6200 Hektar, die sie bis 2027 an den Bund melden muss.

Hier kommen die Kommunen ins Spiel: Sie sollen dem Regionalen Planungsverband München (RPV) den aktuellen Sachstand ihrer Windkraft-Pläne mitteilen. Da für Kirchheim keine Bauleitplanung mit Windkraftbezug besteht, beauftragte die Gemeinde mit dem Landkreis die Energieagentur Ebersberg-München und die Firma „Eniano“ mit einer umfangreichen Erhebung. Für jede einzelne Kommune entstand so eine Karte mit Potenzialflächen für Windenergie.

Für Kirchheim ergibt sich eine Fläche von insgesamt 334 Hektar, dies entspricht 21,6 Prozent der Gemeindefläche. Alle Flächen liegen im Norden, zwischen Abfanggraben und Speicherseen. Zu allen Wohngebäuden würde das Windrad dabei mindestens 500 Meter Abstand einhalten. 256 Hektar der möglichen Fläche fallen sogar in die Kategorie „privilegierte Flächen gemäß 10H-Reform“ mit 1.000 Meter Siedlungsabstand. Sie sind somit mit hoher Wahrscheinlichkeit privilegiert nach aktueller bayerischer Gesetzeslage. Elf Hektar sind sogar „privilegierte Flächen gemäß 10H“ mit 2500 Metern Abstand.

Örtliche Landwirte: Bitte bestehende Stromnetze nutzen

„Vorranggebiete“ sind nach einer ersten Abschätzung grundsätzlich für die Errichtung von Windkraftanlagen geeignet. Dies bedeutet allerdings nicht, dass in diesem Gebiet auch eine Windkraftanlage errichtet wird. Das ist abhängig von vielen verschiedenen Faktoren, unter anderem dem Naturschutz. Da fast alle Kirchheimer Flächen nah dem Speichersee liegen. Doch auch die jeweilige Eigentümersituation fließt in die Entscheidung mit ein. Die Potenzialflächen liegen überwiegend im Gebiet mit intensiver Landwirtschaft. Dies wird dort auch so im Falle eines Windrad-Baus bleiben. Es gibt, so die Gemeinde, also keine Vorhaben, die der Windenergie in diesem Areal entgegenstehen.

Die Vertreter des Bauernverbands, Christian Dirl in Heimstetten und Alois Ehrl in Kirchheim, die sogenannten Ortsobmänner, bitten den zuständigen RPV um die Beachtung einiger Punkte: Die bestehenden Stromnetze sollten genutzt werden, möglichst Erdleitungen, um einen weiteren Flächenverbrauch zu vermeiden. Die landwirtschaftlichen Flächen müssten zudem für die Nahrungsmittel-Produktion gesichert, die Kulturlandschaft erhalten bleiben. Die Erschließung der Windräder sollte ausschließlich über Gemeindegrundstücke wie Feldwege erfolgen. Ideal wäre außerdem ein Zusammenschluss mit Nachbargemeinden, um geeignete Flächen sinnvoll auszuschöpfen.

Der Bauausschuss ergänzte noch die Bitte, aus städtebaulichen Gründen bevorzugt geeignete Flächen entlang der A 99 zu nutzen. Sofern möglich sollen die weiteren Untersuchungen und Planungen daher mit Aschheim abgestimmt werden.

