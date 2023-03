Zusammengewachsen im zweiten Anlauf: Betonteile für Brücke eingehoben

Brücke schwebt ein: Die mächtigen Widerlager der Brücken, wie hier am Wacholderweg, sind schon lange fertig. Jetzt wurden die Brückenträger eingelegt. Ab Juni dürfen Radfahrer und Fußgänger von Kirchheim über die St. 2082 ins Neubaugebiet von Kirchheim 2039. © bb

Die neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer zwischen Kirchheim und Heimstetten nimmt weiter Form an. Die Betonteile wurden eingehoben - wenn auch erst im zweiten Anlauf.

Kirchheim – Befahrbar werden die beiden neuen Brücken für Radler und Fußgänger über die St 2082 in Kirchheim wohl erst ab Juni sein. Bereits jetzt hat ein Spezial-Kran die vier Betonträger über die Straße eingehoben. Jedoch klappte nicht alles auf Anhieb.

Die Staatsstraße war für das gesamte Wochenende gesperrt, die zwei Transporter mit den Betonteilen waren nachts von Straubing aus angefahren und standen bereit. Ebenso der Auto-Schwerlastkran mit Fahrer Michael und das Team der Baufirma Rädlinger. Das Wetter passte auch perfekt – doch dann der erste Schreck: Eine mobile Hebebühne hatte alle zwei Minuten einen längeren Aussetzer. Sie war dafür gedacht, um nach dem Einsetzen der Betonteile auf die Brücken-Widerlager rechts und links die Holz-Gerüste und -Zäune für die Arbeiter zu befestigen. „So etwas passiert, leider ist heute Samstag und der Service sitzt in Augsburg, da müssen wir wohl bis Montag warten“, sagte Bauleiter Dominik Eidenschink.

„Diesen Knall hören wir noch öfter“

Als dann Kranfahrer Michael das erste, 24 Meter lange Betonteil vom Lastwagen heben wollte, stellte er erstaunt fest, dass es 56 Tonnen und nicht wie geplant 53 Tonnen wiegt. „Kein Problem, dafür ist der Kran gebaut“, sagte er. Dann plötzlich ein lauter Knall, fast alle Beteiligten, die gerade damit beschäftigt waren, die mächtigen Schekel für das armdicke Stahlseil am Betonträger zu befestigen, sprangen einen Schritt zurück. „Das Metall der Träger und der ausgefahrene Kran entspannen sich, je wärmer die Sonne wird, und bei den ersten Belastungen. Das ist völlig normal; diesen Knall hören wir noch öfter.“

Beim ersten Versuch lag das 56 Tonnen schwere Betonteil seitlich verkantet auf den Widerlagern auf. © bb

Alles halb so wild, also. Und so ließ Michael den Träger zunächst in knapp zwei Meter hängen, damit die Arbeiter an einer Seite 22 Holzwinkel montieren konnten, auf die später Platten für einen Weg gelegt sowie ein seitliches Geländer befestigt wurden. Dann hob der Kran das Brückenteil gute zehn Meter an, Kunststoffseile an beiden Enden ermöglichten den Arbeitern, das gewaltige Teil langsam zu drehen. Schnell war es in die Widerlager auf beiden Straßenseiten eingelegt – aber es passte nicht. „Die beiden Haken am Betonteil sind nicht ganz exakt so gebaut, dass es völlig gerade hängt“, erläuterte Bauleiter Eidenschink. Weil der Kran auch noch ein Stückchen entfernt steht, habe sich das Teil seitlich verkantet. „Mit zusätzlichen Ketten werden wir es jetzt geraderücken.“ Also wurde das riesige Betonteil noch einmal hochgehoben, auf der Straße abgesetzt und mit dicken Ketten exakt ausgerichtet. Erneut angehoben, mit den Seilen gedreht – jetzt passte alles.

„Starkes Symbol für das Zusammenwachsen“

Das gleiche Prozedere wurde noch drei Mal wiederholt, dann waren die beiden Brücken über die St 2082 am Wacholderweg sowie der Ludwigstraße fertig. Jetzt folgen Kabel, Leitungen und die Teerschicht. Die mächtigen Betonfundamente werden angeböscht und bepflanzt, dann sehen die klobigen Brückenfundamente auch filigraner aus.

Befahrbar werden sie wohl ab Juni sein. Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) sagte, beide Brücken hätten für ihn nicht nur eine wichtige Funktion für Fußgänger und Radfahrer, für kurze Wege. „Sie sind auch ein starkes Symbol für das Zusammenwachsen der Gemeindeteile.“ Beide Brücken kosten die Gemeinde zusammen 0 Euro. „Die Kosten werden vollständig von den Bauträgern im Zuge des städtebaulichen Vertrages übernommen“, so Böltl.

