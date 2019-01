Kirchheimer Einbahnstraße wird ignoriert – und nervt die Anwohner

Jahrelang forderten die Einwohner der Kirchheimer Florianstraße eine Einbahnstraßenregelung. Jetzt gibt es sie - und sie nervt die Nachbarschaft.

Kirchheim – Jahrelang beschwerten sich die Anwohner der Florianstraße bei der Gemeinde Kirchheim über die hohe Verkehrsbelastung und forderten eine Einbahnstraßen-Regelung, vor allem um den Ausweichverkehr aus Richtung Markt Schwaben und Erding auszubremsen. Der Gemeinderat gab dem Wunsch nach, seit 24. September darf man ab dem Kinader Weg für sechs Monate nur noch nach Osten fahren. Jetzt beschweren sich die Anwohner anderer Straßen, zudem wird die Einbahnstraße von vielen ignoriert.

Als Hauptursache für den vielen Verkehr in ihrer kleinen Straße haben die Bewohner von Florian-, Magdalenen- und Amalienstraße die Eröffnung von Edeka, OMV-Tankstelle und McDonald’s ausgemacht. „Am schlimmsten aber sind die vielen Autos mit Erdinger und Ebersberger Nummer, die unser Wohngebiet als Abkürzung von der oft verstopften Staatsstraße nehmen“, ärgert sich Ingeborg Reibold aus dem Amalienweg.

So manche, wie Alinka und Klemen Jerin aus dem Magdalenenweg, waren strikt gegen die Einbahnstraße: „Der Verkehr wird nicht weniger, sondern verlagert sich nur, etwa in den Kinaderweg. Wir Anwohner müssen dann Umwege zu unseren Häusern fahren.“

Genauso ist es nun offensichtlich gekommen: Nicht nur direkt betroffene Bürger beschweren sich, weil sie jetzt deutlich weiter fahren müssen, um zu ihren Häusern zu kommen. Vor allem aber Bewohner der Merowinger- und Tassilostraße sind sauer, weil sich der Verkehr – wie beabsichtigt – nun in ihre Straßen ergießt. „Jeden Morgen und Abend haben wir hier fast Verhältnisse wie an der Autobahn. Auto an Auto – und wenn Platz ist, dann rasen sie durch“, schimpft Wolfgang Plaul (87) aus der Tassilostraße. Eine junge Frau mit Kinderwagen, Bewohnerin des Kinaderwegs, kann das nur bestätigen. „Hier kann man wirklich kaum noch gehen, so viel Verkehr fließt jetzt bei uns durch.“

+ Ärgert sich über Falschfahrer in der neu regulierten Florianstraße und viel Ausweichverkehr in der Tassilostraße. © bb

Ebenso interessant ist, dass sich offensichtlich viele gar nicht an das Einbahnstraßen-Gebot halten. Petra Mayr (CSU), Vorsitzende des SC Kirchheim und daher fast täglich am Sportheim des Vereins in der Florianstraße, stellte im Bauausschuss fest: „Da gibt es jede Menge, die fahren einfach durch, manche bremsen noch kurz und geben dann Gas, andere tun so, als würden sie die Schilder gar nicht sehen.“ Plaul, der nach zwei Hüftoperationen sehr viel spazieren muss, machte allerdings die Beobachtung, dass es häufig Sportler auf dem Weg zur SCK-Halle seien, die verkehrswidrig fahren. „Die bremsen kurz, schauen, ob sie jemand sieht und fahren dann in falscher Richtung bis zum Parkplatz der Halle“, sagt der Rentner.

Aufgrund der unbefriedigenden Situation beantragte die CSU-Fraktion eine Anhörung der betroffenen Bürger im Rahmen einer Ausschusssitzung.

Dabei soll die im Vorfeld der Einbahnstraße durchgeführte Verkehrszählung mit einer neuen Zählung verglichen werden. So soll eine mögliche Verkehrsverlagerung aufgezeigt und mit Fakten belegt werden. Unterstützung erhält die CSU für ihren Antrag von allen Fraktionen. „Aber wir holen uns nur Meinungen ein, schaffen die neue Regelung nicht plötzlich wieder ab, weil es einigen nicht passt“, sagt Ilse Pirzer (SPD). Susanne Merten-Wente (Grüne) warnte davor, direkt nach der Diskussion mit den Bürgern „in aufgeheizter Stimmung abzustimmen. Erst müssen wir uns da mal beraten.“

Das sahen auch alle anderen Gemeinderäte so, lehnten aber den Vorschlag von Franz Glasl (CSU) ab, der die Problem-Einbahnstraße nicht nur im Bauausschuss, sondern auch im Gemeinderat zur Sprache bringen wollte.