Zehmerbräu: Kirchheims eigene Brauerei für offizielles Bier zur Landesgartenschau 2024

Mit „Zehmerbräu“ erfüllen sich Maximilian Heinik und Michael Fauth einen Lebenstraum – die beiden Brauer kennen sich noch aus der Kindheit.

Kirchheim – Ganz genau weiß er es nicht, „aber das Haus war bestimmt über 60 Jahre alt“, sagt Maximilian Heinik (29). Auf dem ehemaligen Bauernhof seiner Familie an der Dorfstraße hat der Braumeister mit Spezi Michael Fauth (28) den „Zehmerbräu“ gebaut. Seit dieser Woche wird das Bier verkauft.

Heinik und Fauth kennen sich schon seit ihrer Kindheit. Lange Jahre hatten sie die Idee, nach Ende ihrer Brauer-Ausbildungen eine eigene Brauerei zu betreiben. Direkt hinter dem Ortszentrum hat Maximilian Heiniks Mutter Barbara ein Gebäude für sie gebaut, die beiden jungen Männer suchten sämtliche Brauanlagen, Maschinen, Rohre, Leitungen und Theken zusammen.

Zehmerbräu Kirchheim: Nach Renovierungsproblemen ist „Bier umso besser“

Ursprünglich wollten sie mit dem „Zehmerbräu“, der auch das offizielle Bier zur Landesgartenschau 2024 in Kirchheim liefert, seit Mitte 2022 Helles, Weißbier und Zwickl verkaufen und ausschenken. „Dann gab es ein paar technische Probleme mit dem Grundwasser sowie Verzögerungen der Lieferanten. Jetzt starten wir fast ein Jahr später – aber das Bier ist dafür umso besser“, sagt Michael Fauth.

Heinik erwarb seinen Braumeister in der Gräfelfinger Doemens-Akademie, Fauth studierte Brauwesen an der TU in Weihenstephan. „Schon lange brauen wir privat auf einer kleinen 50 Liter-Anlage Bier und nahmen uns fest vor, nach der Ausbildung in Kirchheim eine Brauerei zu eröffnen“, sagt Heinik. Jetzt setzten sie ihre Idee in konkrete Pläne um: Das alte Haus des „Zehmer“-Hofs war in sehr schlechtem Bauzustand, hätte komplett renoviert werden müssen. Gemeinsam mit Mutter Barbara entschieden sie den Abriss und einen Neubau von Brauerei sowie der kleinen Gaststätte. Die beiden Brauer sind dort Mieter, kümmern sich um die Technik sowie die Gaststätte.

Zehmerbräu Kirchheim: „„Ausgelegt ist die Brauerei auf 1400 Hektoliter im Jahr“

+ Dach auf den Fässern: Immer mittwochs und samstags kann man das Kirchheimer Bier direkt in der Brauerei kaufen. © Bert Brosch

Eingebaut haben sie ein Sudwerk für 600 Liter. „Ausgelegt ist die Brauerei auf 1400 Hektoliter im Jahr, das wären dann, wenn es sehr gut läuft, 150 Sude jährlich oder drei pro Woche“, sagt Heinik. In den tiefen Keller bauten sie Lagertanks mit einer Kapazität von 8000 Liter, auch zwei kleinere, um Rezepte auszuprobieren. „Da wir beide selbst am liebsten Weißbier und Helles trinken, werden das unsere Hauptbiere sein, dazu kommen noch ein unfiltriertes Zwickl sowie saisonale Spezialitäten“, sagt Fauth. Bei einem kleinen Hersteller kauften sie eine Füllmaschine für die 0,5- und 0,33-Liter-Euro-Flaschen, etikettiert wird halbautomatisch.

Zehmerbräu Kirchheim: ab Mai Biergarten und Stehausschank

„Da schaffen wir nicht mehr als 500 Flaschen in der Stunde.“ Die Rohstoffe der Biere stammen aus der Region, verkauft werden sie in grünen Kisten zu je 20 Flaschen, die Tragl mit den Halbliterflaschen werden 19,90 Euro kosten, die mit den Drittelliterflaschen 17,90 Euro plus Pfand. „Zum Start wird es unser Bier immer am Mittwoch von 15 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr nur hier in der Brauerei geben. Mit Getränkehändlern haben wir noch gar nicht gesprochen, wo wir es listen können. Das wird sich alles nach und nach ergeben“, ist sich Fauth sicher.

Ab Mai wird man das Zehmer-Bier auch im kleinen Biergarten am Haus sowie im Stehausschank mit 20 Plätzen direkt in der Brauerei trinken können. „Wir hoffen, dass die Ausstattung für den Biergarten rechtzeitig zum warmen Wetter kommt, denn auch da gibt es Lieferverzögerungen“, berichtet Heinik.

Zehmerbräu Kirchheim: Brauereiführungen, Veranstaltungen, Geburtstage, Firmenfeiern

Biergarten und Stehausschank, wo es nur kleine Brotzeiten geben wird, sollen ein oder zwei Tage pro Woche öffnen. „Wichtig werden für uns auch Brauereiführungen sein sowie Veranstaltungen wie Geburtstage oder Firmenfeiern. So kann jeder sehen, wie wir brauen und gleich vor Ort feiern.“

Einen großen Stellenwert hat natürlich die Landesgartenschau ab 15. Mai 2024, hier hat sich der „Zehmerbräu“, obwohl es den noch gar nicht offiziell gab, in einem Wettbewerb gegen Mitbewerber durchgesetzt. „Da erwarten wir schon viel Umsatz und dass man dann unser Bier und unsere Brauerei im Umkreis kennt“, sagt Michael Fauth.

