CSU Kirchheim: Mehr Frauen als Männer auf der Liste - Bürgermeisterkandidat fehlt

Novum bei der CSU Kirchheim: Auf der Liste für die Kommunalwahl 2020 stehen mehr Frauen als Männer. Bürgermeister Maximilian Böltl fehlt derweil.

Kirchheim – Die CSU Kirchheim leistet Pionierarbeit im Landkreis München. Wie Bürgermeister Maximilian Böltl berichtete, ist der Ortsverband der Christsozialen der einzige von Oberschleißheim bis Schäftlarn, bei dem mehr Frauen als Männer auf der Liste stehen. Auf ihr stehen 13 Frauen und zwölf Männer, angeführt wird sie von Marianne Hausladen. Mit Franz Glasl und Frank Holz fehlen zwei bekannte Namen, dafür finden sich mit Florian Sift (Platz 4) und Johannes Eckert (8) zwei Neulinge auf aussichtsreichen Positionen.

Ein prominenter Name fehlt auch auf der Liste: Bürgermeister Maximilian Böltl kandidiert nicht auf der CSU-Liste, sondern auf Grund des Votums der SPD für ihn überparteilich. „Ich denke, wir haben ein ganz tolles Team für die Jahre von 2020 bis 2026 zusammengestellt, mit mehr Frauen als Männer“, sagte er bei der Aufstellungsversammlung. Er wolle das Tempo der aktuellen Periode beibehalten, „aber bei allem, was wir machen, geht es darum, dass sich die Menschen in Kirchheim wohlfühlen. Dafür suchen wir gemeinsam im Gemeinderat immer die beste Lösung.“

Die drei großen Schwerpunkte in den kommenden Jahren sind die Realisierung der neuen Ortsmitte Kirchheim 2030 sowie, dass sich die „Familiengemeinde“ mehr um ihre älteren Bürger kümmert. Bislang habe man doch sehr viel für Kinder gemacht. „Natürlich funktionieren unsere Pläne nur, wenn die Gewerbesteuer fließt“, sagte Böltl. Die vergangenen Jahre habe man finanzielle Lücken gefüllt, mit dem neuen Grundstück zwischen Farben Huber und Linde stehe man vor einem echten Quantensprung. „Dafür brauche ich ein gutes Team mit vielen Ideen und dem Herz am rechten Fleck.“

In lockeren Interviews stellte er sein Team vor: Marianne Hausladen und Thomas Heinik musste er zum Weitermachen überreden, „aber nach so vielen Jahren Stillstand vor dem Max ist jetzt so viel passiert, da möchte ich doch sehen, wie es sich entwickelt und freue mich auf das neue Rathaus“, sagte Hausladen. Jürgens will die Ortsentwicklung weiter vorantreiben, „aber sensibel und mit kleinen Schritten, dass unsere Heimat immer klar erkennbar bleibt.“

Florian Sift Sift fühlte sich sehr geehrt, dass er dabei sein darf im „Team 2020“, er hat eine eigene Firma im Ort, „daher ist mir die wirtschaftliche Entwicklung natürlich wichtig.“ Hans Hausladen ist Wissenschaftler und Landwirt. „Leider gibt es im Moment bei uns 80 Millionen Agrar-Experten die meinen, sie müssten den Bauern sagen wie Landwirtschaft geht. Da brauchen wir viel Aufklärungsarbeit.“ Als Finanzfachmann sei er sehr überrascht, wie gut die Finanzen Kirchheims sind, trotz der immensen Investitionen, „das hätte ich nicht gedacht.“

Die Kandidatenliste

1. Marianne Hausladen (70); 2. Thomas Heinik (64); 3. Stefanie Jürgens (42); 4. Florian Sift (26); 5. Andreas Haas (30); 6. Johann Hausladen (47); 7. Beate Neubauer (36); 8. Johannes Eckert (32); 9. Petra Mayr (53); 10. Franz Graf (56); 11. Marlene Waschbichler (56); 12. Dorothea Wallura (33); 13. Sonja Beinert (43); 14. Christian Köpplinger (52); 15. Martin Gärber (29); 16. Christian Stadler (60); 17. Nadine Luzzi (36); 18. Anna-Julia Wallé (36); 19. Karina Dorn (42); 20. Uwe Kauntz (43); 21. Christian Steger (43); 22. Beata Telingo (36); 23. Christa Ennulat (65); 24. Christian Reckzeh (69); Ersatz Frank Holz (50); Dieter Hochmuth (60).





Die Bürgermeisterkandidaten aller Gemeinden aus dem Landkreis München, haben wir für Sie in unserem Überblicksartikel zu den Kommunalwahlen 2020 aufgelistet. Zudem können Sie sich in unserem Artikel zu den Landratswahlen über die dort antretenden Kandidaten informieren. Alle weiteren Hintergrundberichte finden sie auch auf unserer Themenseite zu den Kommunalwahlen 2020 im Landkreis München.