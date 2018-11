Kostenlose Busfahrten  in Kirchheim erstmal vom Tisch

Nichts wird‘s mit den Gratis-Busfahrten durch Kirchheim. Der Gemeinderat hat die Idee aufgegeben - weil der Landkreis nicht mitzieht.

Kirchheim – Kostenlos Busfahren in Kirchheim wird erst mal nichts. Der Gemeinderat entschieden sich wegen geringer Erfolgschancen dazu, die Idee nicht weiterzuverfolgen. Angeregt hatten die Grünen den Vorstoß, die Linien 262, 263 und 463 gratis anzubieten.

Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) trat an Landrat Christoph Göbel heran. Der erteilte den Kirchheimer jedoch eine Absage, in geplante Pilotversuche des MVV einbezogen zu werden. Denn bei diesen geht es nicht um einen kostenlosen ÖPNV. Auch Planegg sei bereits mit einem ähnlichen Antrag beim MVV gescheitert, schrieb Göbel. Ein Nulltarif für einzelne Gemeinde stelle einen Widerspruch zur Tarifgerechtigkeit dar und führe zu einem erheblichen Mehraufwand.

Ticket-Erstattung als Idee

„Wir können den Kirchheimer Fahrgästen doch ihre Fahrkarten erstatten“, schlug Böltl vor, stieß damit aber auf wenig Gegenliebe. Während Stephan Keck (SPD) den Antrag bis nach der MVV-Tarifreform zurückstellen wollte, fand Marcel Prohaska (SPD): „Aufgrund der hohen Verwaltungsaufgaben kann es nicht die Lösung sein, wenn wir nun anfangen, Fahrkarten abzurechnen.“

Ähnlich denkt Rüdiger Zwarg (Grüne): „Der Charme des Antrags lag darin, dass wir dem MVV die Fahrtkosten erstatten und nicht weiter Kosten generieren.“ Die von Göbel angesprochene Tarif-Ungerechtigkeit konnte er jedoch nicht nachvollziehen. In Ulm und Augsburg werde es auch gemacht. Zwargs Vorschlag, das Fahrgastaufkommen der Linie 263 zu ermitteln und mit diesem Datenmaterial an den MVV heranzutreten, wurde ebenfalls verworfen, „Zahlen aus Fahrgasterhebungen gibt es bereits genug“, sagte Prohaska. Nur drei Gemeinderäte votierten für Böltls Vorschlag. Der will nicht aufgeben: „Ich werde diesen Punkt wieder aufs Tableau bringen. Ich kämpfe gerne, wenn es Aussicht auf Erfolg gibt.“