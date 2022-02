Kreis-CSU gibt sich kämpferisch: „Jede Niederlage ist eine Chance“

Von: Volker Camehn

Kämpferisch meldet sich Florian Hahn (rechts oben) aus der Corona-Quarantäne beim virtuellen Neujahrsempfang der Kreis-CU zu Wort. screenshot: camehn © Volker Camehn

Bei ihrem virtuellen Neujahrsempfang gibt es von der Kreis-CSU viel Kritik an der neuen Bundesregierung und man spricht sich gegenseitig Mut zu.

Landkreis – Florian Hahn ist krank. Er hat Corona. „Ich habe mich wahrscheinlich im Zug angesteckt“, vermutet der Bundestagsabgeordnete. Weshalb er den virtuellen Neujahrsempfang des CSU München-Land nicht selber moderieren kann, wie er sagt. Das übernimmt deshalb diesmal Maximilian Böltl, Bürgermeister von Kirchheim. Florian Hahn, der seit 2009 den hiesigen Bundeswahlkreis 221 für die Union im Deutschen Bundestag vertritt, ist eben auch nicht krank genug, um seinem Unmut über die neue Bundesregierung nicht doch Luft zu machen. Aber erstmal hält er noch ein Plädoyer pro Impfung. „Ich bin froh, dass ich geboostert bin.“ Und dann die Attacke: „Den wichtigen Dingen wird sich nicht gestellt“, findet Hahn in Richtung Ampelkoalition. Er vermisse Maßnahmen gegen die Inflation, nennt Verteidigungsministerin Christine Lamprecht (SPD) einen „Rohrkrepierer“ und zudem habe er noch nichts Konkretes vom Bundeskanzler zur Ukraine-Krise gehört. Überhaupt: „Keine Initiative nirgends!“ Aber die Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), immerhin, würde ja „fleißig reisen“.

Motivationssalven: „Wir sind stark“

Florian Hahns Attacken klingen auch ein wenig nach politischem Ritual und Selbstvergewisserung. „Flo“, wie ihn seine Parteifreunde nennen, tut sich, wohl auch stellvertretend für seine Partei, mit der neuen Rolle auf der Oppositionsbank noch schwer. Doch Mut muss: „Die CDU/CSU habe eine herbe Niederlage erlitten, aber wir sind noch da und ein tolles Team“, beschwört er seine Zuhörerschaft. Über 100 Teilnehmer sollen laut Moderator Böltl inzwischen dabei sein. Der zweitgrößte Kreisverband im Bezirk Oberbayern hat etwa 3300 Mitglieder. Und klar: „Wir sind immer noch stark und werden zurückkommen!“ In diesen Momenten mutet dieser Neujahrsempfang ein wenig wie ein Motivationsseminar an. Und wäre Florian Hahn an diesem Abend nicht krank gewesen, vielleicht würde er gleich noch barfuß über glühende Kohlen laufen.

Laufen sollte indes ein kurzer Werbefilm, quasi als flankierende Maßnahme zu Hahns Aufführungen. Irgendwas mit Modern Talking und Boxkampf... doch mal fiel der Ton aus, dann das Bild und umgekehrt. Kein Vorsprung durch Technik diesmal. Gleichwohl bleiben Stimmungsaufheller-Slogans wie „Jede Niederlage ist eine Chance“ und „Comeback ist kein Schicksal“ haften.

Doch Utopien sind ja nicht alles. Yavuz Kalkan stellt sich als der neue BWK-Geschäftsführer vor. Der 46-Jährige ist in Ebersberg aufgewachsen und seit 2013 CSU-Mitglied. Kein ganz unwichtiger Posten im Machtgefüge der Partei, ist der BWK doch eine Art „Dienstleistungsunternehmen“ für die Mitglieder-Akquise, so Maximilian Böltl. Böltl lässt denn auch zwei Jung-Aktive aus der Jungen Union und der Schülerunion zu Wort kommen, die allerdings lediglich zu hören sind und irgendwo rechts im Bildausschnitt verschwinden.

Landkreis als Herzstück der Metropole München

An Verschwinden ist beim Auftritt von Landrat Christoph Göbel nicht zu denken. Preist er doch den Landkreis als „Herzstück der Metropole München“, das nur eine Richtung kennt: vowärts. Mehr Arbeitsplätze, mehr Einwohner („In 15 Jahren werden es wohl über 400 000 sein“) und mehr Lebensqualität („gesunde Luft“). Hier hat die Zukunft begonnen, wenn wir es wollen, so Göbels Botschaft zwischen den Zeilen. „Mobilität ist das Thema der nächsten Jahre“, was nicht nur den Individualverkehr sondern auch die Datenautobahnen betreffe. „Die Zukunft wird vernetzt sein“ und würde ein „Höchstmaß an Flexibilität“ mit sich bringen. Digital ist besser. Denn: „Wir sind mit unserem Latein am Ende.“ Heißt nichts anders als: Die alten Rezepte würden nicht mehr lange tragen, man müsse „kreativ denken“.

Das gelte vor allem und auch für Klimaschutz: „Die Energiewende wird nur gelingen, wenn sie in den Köpfen der Menschen ankommt.“ Ansonsten gilt: „Die CSU ist und bleibt die einzige Volkspartei.“ Und ja: Absolute Mehrheit im Landtag wäre auch wieder ganz schön. Das dürfte Florian Hahn wohl ähnlich sehen.