Vom Dschungel in den Ort des Lebens: Landschaftsbauer zeigen, wie schön Gärten sein können

Von: Bert Brosch

Teilen

„Alte Handwerkskunst“ zeigt dieser Garten, der bis zur LGS ein Dschungel sein soll. © bb

Landschaftsbauer haben auf der Landesgartenschau in Kirchheim Gärten gestaltet.

Kirchheim – In zehn Monaten beginnt die Landesgartenschau (LGS) in Kirchheim. Mittlerweile ist der neue See gefüllt, viele Pflanzen wachsen bereits an. Ein Teil der 13 Fachbetriebe stellte nun ihre Vorschläge für Themen- und Reihenhausgärten vor.

Organisiert sind die Betriebe im Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern (VGL Bayern). Dessen Direktor Rudolf Klingshirn betonte die Vielfalt, die die Branche in Privatgärten oder Grünanlagen umsetzt. Der Verband wird mit einem eigenen Pavillon im Bereich der Themengärten vertreten sein, um dort über die Möglichkeiten des Garten- und Landschaftsbaus zu informieren. „Konzipieren, planen und die eigenen Ideen dann selbstständig umsetzen – das ist einer der Gründe, der den Beruf des Landschaftsgärtners so spannend macht“, sagte Klingshirn.

Ein Ort des Lebens

Auch mehrere Betriebe aus dem Landkreis bereichern die LGS. Das Unternehmen „Grüne Aussichten Lingg & Schweiger“ aus Ismaning baute einen „Naturgarten“, einen „Ort des Lebens“. Dort wird weder Beton noch Stahl verwendet, betonte Andreas Schweiger. Stattdessen sind es fast 100 Prozent heimische Gehölze, Stauden und Gräser. Eingesetzt wird Holz der Gebirgslärche aus Österreich und Kirchheimer Muschelkalk. Wege, Mauern oder der Teich, der rein durch Pflanzen gefiltert wird, sind zugleich Lebensräume für Insekten und Kleintiere.

Die Firma „Martin Bayer – Garten- und Landschaftsbau“ aus Ottendichl setzt große Steintöpfe und Amphoren in Szene – denn in diesem Themengarten trifft England auf die Toskana. Beeindruckend ist dabei der 40-jährige Berg-Mammutbaum aus der hauseigenen Baumschule, der behutsam in den Garten verpflanzt wurde und dort über den Dingen thront.

Den grünen Aussichtsturm hat Künstler Roman Hummitzsch entworfen. © bb

Unter dem Titel „Lichter Schatten“ setzt die Firma „Kleeblatt Garten- und Landschaftsbau“ aus Baldham mit der „Atzler & Schmidt-Kaler“ aus Grasbrunn einen Themengarten um, in dem alte Handwerkskünste wieder zum Vorschein kommen. „Früher wurde viel mehr Klinker in den Gärten verwendet, das ist leider seit einige Zeit aus der Mode. Daher haben wir es verwendet, um diesem Handwerk wieder zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen“, sagt Joachim Atzler. Zwischen die Klinker-Fundamente für Bänkchen – die Sitzbretter aus Akazienholz werden erst im nächsten Frühjahr montiert, da mit sie bis zur LGS nicht verfaulen – pflanzten sie viele Birken als Schattenspender. Im nächsten Jahr soll der Garten eine Art Dschungel sein, in den man sich bei Hitze zurückziehen kann.

Der Kirchheimer Künstler Roman Hummitzsch, Gründer des KunstRaums, entwarf für die „Themengärten“ einen grünen Aussichtsturm, den die Firma „May Landschaftsbau“ aus Feldkirchen finanziert und umgesetzt hat. Von diesem „Weitblick“ aus können die Besucher in gut fünf Meter Höhe den Blick über die LGS schweifen lassen. „Die Idee dahinter ist, dass es in der Natur nichts Geradliniges gibt, daher wird der Turm mit Holzstäben kreuz und quer verschönert“, sagte Hummitzsch. Nach der LGS wird der Turm wieder abgebaut. „Ich hoffe, dass sich dafür ein Käufer findet und der Turm an anderer Stelle weiterhin Weitblick bietet“, so Hummitzsch.

Baustellenfest: Wer die Themengärten vor Eröffnung der LGS sehen möchte, kann dies beim großen Baustellenfest am Samstag, 23. September, von 11 bis 17 Uhr.