Landesgartenschau 2024: Viele wollen ehrenamtlich mitarbeiten

Von: Bert Brosch

Proppenvoll war die Bar „Duke“ mit Menschen, die ehrenamtlich auf der LGS arbeiten wollen. © bb

Für die Landesgartenschau 2024 in Kirchheim werden Ehrenamtliche gesucht, die in verschiedenen Teams mit anpacken. Das Interesse ist groß, wie eine Info-Veranstaltung gezeigt hat.

Kirchheim/Aschheim – Mit so viel Andrang hatte Maximilian Heyland, Geschäftsführer der Landesgartenschau GmbH, nicht rechnet. In jeder Ecke der Aschheimer Bar „The Duke“ drängten sich Menschen, die gerne bei der Landesgartenschau 2024 in Kirchheim ehrenamtlich helfen wollen. „Wir hatten das gehofft. Aber dass es so viele werden, das ist schon sehr toll“, sagte Heyland. Das Ziel sei, jedem Besucher der LGS möglichst viel Information und Spaß zu bieten, „dazu brauchen wir eine große LGS-Familie, die aktiv mithilft“.

Wie das funktionieren soll, erklärte Manfred Mayer, Stadtrat von Pfaffenhofen a.d. Ilm. Er berichtet über seine Erfahrungen bei der LGS in seiner Heimatstadt im Jahr 2017. Er war Gästeführer, mit seiner Firma Aussteller und hatte die Aufsicht im sogenannten „Schmetterlingshaus“. „Das war viel Arbeit und jeder, der dort als Ehrenamtlicher mitmacht, hat viel zu tun – aber keiner wird es bereuen“, sagte Mayer. Die LGS in Pfaffenhofen dauerte drei Monate, in Kirchheim sind es fast sechs. Laut Mayer „war sie ein Türöffner für viele Projekte, die heute noch laufen und von denen die Stadt und die Menschen bis heute profitieren.“

Sechs Teams zum Mitarbeitern

Heyland stellte die Teams vor, in denen sich Ehrenamtliche engagieren können: „Zusammen.Begeistern“ soll so rasch wie möglich starten und bayernweit auf zahlreichen Messen sowie mehreren Gartenfestivals für die LGS werben. Das Team „Zusammen.Ankommen“ kümmert sich um die Menschen, die mit dem Auto oder Bus anreisen. „Ihnen wollen wir zeigen, wo es freie Parkplätze gibt, wo die Eingänge und Toiletten sind, wo es etwas zum Essen und Trinken gibt, wo die Veranstaltungen stattfinden“, sagte Team-Leiter Andreas Precht. Nächste Stufe ist „Zusammen.Empfangen“, hierbei geht es um die Begrüßung aller Besucher, aber auch der Ehrengäste oder Partnergemeinden. „Dieses Team kümmert sich auch um den kostenfreien Verleih von Rollstühlen oder Elektromobilen für eingeschränkte Personen und natürlich um die Infos, was ist wo“, sagte Team-Leiterin Lea Rochus.

Die Gruppe „Zusammen.Werkeln“ sorgt sich um kleinere Reparaturen auf dem Gelände, das Öffnen und Schließen von Sonnenschirmen, die richtige Platzierung von Sitzgelegenheiten, aber auch um das Unkrautzupfen in einem der 150 Pflanzkübel. „Das Team ist morgens früh da, damit zur täglichen Eröffnung alles schön ist“, sagte Heyland. Im Team „Zusammen.Erleben“ geht es um die Organisation der vielen geplanten Veranstaltungen auf dem Gelände: Stühle, Sonnenschirme, Strom, Licht, Ton oder die Betreuung der Künstler gehört ebenso dazu wie das Basteln mit Kindern und Erwachsenen. Das sechste Team heißt „Zusammen.Lachen“. Dazu wurden das Entenpaar Stetti und Kirk als Maskottchen kreiert. Diese marschieren in lebensgroßen Kostümen über das Gelände und sollen Kinderaugen zum Leuchten bringen – dafür werden Ehrenamtliche gesucht. Spontan erklärten sich Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) und sein Vize Stephan Keck (SPD) bereit, in die Kostüme zu steigen.

Wer sich für eines der Teams anmelden möchte, kann dies tun auf der Webseite www.kirchheim2024.de. Hier bekommt man alle Infos zu den Zeiten, zu den Teams, in denen man arbeiten kann, und man kann seine Konfektionsgröße hinterlegen. Alle Helfer werden nämlich im LGS-Stil eingekleidet. „Ab 75 Ehrenamtsstunden gibt es einen Ausweis für kostenfreien Eintritt“, machte LGS-Geschäftsführer Heyland das Engagement schmackhaft.

