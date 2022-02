17 Millionen Euro für Landesgartenschau und Ortspark

Von: Bert Brosch

Hier, neben dem neuen Gymnasium, wird einmal der südliche Eingang zur Landesgartenschau und zum Ortspark sein. Jetzt wurden Zahlendetails der Kosten genannt und beschlossen. © Bert Brosch

Noch sind es zwei Jahre bis zur Eröffnung der Landesgartenschau am 15. Mai 2024. Immer detaillierter werden die zu erwartenden Kosten.

Kirchheim - Für den Bau des Ortsparks kommen rund 13,4 Millionen von der Gemeinde, zur Durchführung der Veranstaltung vermutlich 3,6 Millionen Euro. „Hätten wir den Ortspark ohne die Landesgartenschau gebaut, dann wäre er zum einen viel später, auf Etappen und wahrscheinlich in nicht so hoher Qualität fertig geworden wie jetzt“, sagt Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU). Die Gemeinde hätte dann „nur“ 16,3 Millionen Euro bezahlen müssen. „Jetzt zahlen wir zwar rund 650 000 Euro mehr, erhalten dafür aber die Landesgartenschau und können viele Bürgerwünsche umsetzen.“ So etwa den Parksee mit Liegewiese, den großen Spielplatz „Keltenwelten“ auf 1200 Quadratmetern, den Aussichtshügel „Park-Kanzel“, einen Park-Pavillon als neuen Outdoor-Veranstaltungsort, den Generationenplatz als Begegnungsstätte zwischen Gymnasium und Collegium 2000, Maßnahmen beim JUZ, Inseln in der Wildnis und eine Aussichtsplattform beim Gymnasium-Wäldchen.

Gemeinde rechnet mit 6,9 Millionen Euro Einnahmen

Laut Böltl wird der Bau des Ortsparks 22,4 Millionen Euro kosten, 16 Millionen davon sind reine Baukosten. Die Baunebenkosten betragen 4,6 Millionen Euro, eine moderne Bushaltestelle an der Heimstettener Straße 185 000 Euro, der Wendehammer am Hausener Holzweg 150 000 Euro und die Rückübertragung des Ortsparks von der Landesgartenschau GmbH auf die Gemeinde 1,4 Millionen Euro. An Förderung rechnet die Gemeinde mit rund neun Millionen Euro, sodass sie selbst 13,4 Millionen Euro bezahlen muss. „Wir prüfen im Moment, ob wir die LGS GmbH wie geplant im Jahr 2024 nach Ende der Veranstaltung auflösen und den Park an die Gemeinde zurückgeben, oder die GmbH weiter bestehen lassen“, sagte Böltl. Das würde die Kosten um 1,4 Millionen Euro senken. Für die Durchführung der LGS kalkuliert man mit 10,5 Millionen Euro, davon entfallen 3,2 Millionen auf Bauten und Anlagen, 3,5 Millionen auf die Durchführung, 2,2 Millionen auf den betrieblichen Aufwand und 1,6 Millionen Euro auf Personalkosten. An Einnahmen durch die Besucher und einen staatlichen Zuschuss rechnet die Gemeinde mit 6,9 Millionen Euro, so dass sie selbst 3,6 Millionen Euro bezahlen muss.

Ticketpreise werden im März festgelegt

Wolfgang Heinz-Fischer (VFW) fühlte sich durch die Zahlen getäuscht. „Wir haben im Gemeinderat eine Obergrenze für den Ortspark von 16 Millionen Euro festgelegt - das ist für mich dann tutto completto. Jetzt kommen noch 4,6 Millionen Euro Nebenkosten dazu.“ Er verstehe nicht, warum eine Bushaltestellte und ein Wendehammer in die Kosten einbezogen würden, so Heinz-Fischer. Böltl sagte, man habe immer von den reinen Baukosten gesprochen, Nebenkosten von 26 Prozent seien völlig normal. „Der Wendehammer ist der südliche Eingang zur LGS, der soll natürlich schon repräsentativ werden, ebenso die Bushaltestelle, damit beides zur Veranstaltung passt“, sagte Böltl.

Rüdiger Zwarg (Grüne) wollte wissen, wie hoch die Eintrittspreise sowie die Zuschauerzahl kalkuliert würde, dass man auf Einnahmen von 6,9 Millionen Euro käme. „Die Ticketpreise werden im März festgelegt, aber wir kalkulieren die und die Zuschauerzahlen auf Basis der früheren Veranstaltungen“, sagte Böltl. Mit 19:5 Stimmen billigte der Gemeinderat den Haushalt für die LGS 2024 und den Ortspark.