Landesgartenschau: Spender können für Bäume und Bankerl Patenschaft übernehmen

Von: Bert Brosch

Pflanzung mit Symbolkraft: Einen Rostbart-Ahorn setzen (v.l.) Sophia Schreib (LGS Presse), Bürgermeister Maximilian Böltl, LGS-Geschäftsführer Johannes Pinzel, LGS Aufsichtsratsvorsitzender Stephan Keck, LGS-Geschäftsführer Maximilian Heyland sowie SpaceNet-Vorstand Sebastian von Bomhard auf dem SpaceNet-Gelände. © Bert Brosch

Wer ab 1. Juni die Homepage der Landesgartenschau in Kirchheim besucht, kann die Patenschaft für einen der 400 möglichen Bäume oder für die 120 Sitzbänke übernehmen. Für den kleinen Geldbeutel freilich ist das nicht geeignet.

Kirchheim – Erstmals in Kirchheim ist es auf einer Landesgartenschau möglich, online Patenschaften für Bäume und 120 Sitzbänke zu übernehmen. „Wir haben mit dem Partner SpaceNet eine App entwickelt, sparen so viel Papier und hoffen auf 560 000 Euro“, sagt LGS-Geschäftsführer Maximilian Heyland.

Wer sich ab 1. Juni auf der Homepage der Landesgartenschau (LGS) einwählt, unter www.kirchheim2024.de/patenschaften, kann die Patenschaft für einen von 400 Bäumen übernehmen, die ab Herbst 2022 gepflanzt werden, oder einen Sitzplatz, der rechtzeitig zum Beginn der Veranstaltung am 15. Mai 2024 zur Verfügung stehen wird. Ab 350 bis zu 2000 Euro kostet ein Bank-Plätzchen, die Baumpatenschaften beginnen bei 500 Euro und reichen bis zu 1800 Euro. „Wir wissen schon, das ist nichts für den kleinen Geldbeutel“, sagte Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU). Aber es sei ein „gelungenes, rundes Projekt zwischen der Gemeinde und einem in Kirchheim ansässigen Unternehmen.“

Größtes Projekt seit Ritter Kunibert

Dieses Unternehmen ist die SpaceNet AG. Und deren Vorstand Sebastian von Bomhard ist begeistert von der Aussicht auf die Landesgartenschau in Kirchheim. „Diese Veranstaltung in Kirchheim ist das größte Projekt seit Ritter Kunibert im Jahr 1230“, begrüßte von Bomhard zur Präsentation des neuen Tools, mit dem online Patenschaften übernommen werden können. Als IT-Dienstleister und Betreiber eines Hochsicherheits-Rechenzentrums mit starker Verbindung zur Gemeinde habe sich die SpaceNet AG früh entschieden, die LGS zu unterstützen.

Patenbäume sollen deutlich sichtbar sein

Im Oktober 2021 nahm die LGS Kontakt zu SpaceNet auf und stellte einen Katalog an Vorgaben auf: Leichte Bedienung, auch für Menschen, die nicht täglich mit dem Internet zu tun haben. Jeder Baum, für den man eine Patenschaft übernehmen kann, soll klar und deutlich mit Art, Größe und Standort im 101 000 Quadratmeter großen Bürgerpark sichtbar sein. „Die Patenschaft soll einfach abzuwickeln und zu bezahlen sein, jeder bekommt automatisch eine Spendenquittung“, erläuterte LGS-Pressesprecherin Sophia Schreib.

Digitale Auswahl macht alles so einfach wie noch nie

LGS-Geschäftsführer Heyland ergänzte: „Noch nie in der über 40-jährigen Geschichte der Landesgartenschauen war es digital möglich und daher so einfach, sich seinen Baum oder seine Bank auszuwählen und eine Patenschaft zu übernehmen.“ Jeder Baum oder Sitzplatz mit Patenschaft erhält eine einheitliche Plakette, für Firmen gibt es die Möglichkeit, ihr Logo mit einzubinden.

Zoom ins Gelände möglich

Auf der digitalen Plattform sind die über 400 Bäume und 120 Bänke, die in den neuen Ortspark kommen, am exakten Standort auf dem Gelände abgebildet. „Das war zunächst nicht so einfach, alleine der Hintergrund des Parks mit seinen fünf Sphären, Gewässern, Wegen und der üppigen Vegetation hätte extrem viel Datenmenge und damit Ladezeit, speziell auf mobilen Geräten bedeutet“, sagte Entwickler Matthias Eigelsberger. Mit ein paar technischen Kniffen kann man jetzt in das Gelände hineinzoomen oder seinen Standort verschieben und sofort sehen, welcher Baum oder welche Sitzbank bereits vergeben oder noch frei sind. Dann den Wunschbaum oder -bank mit wenigen Klicks auswählen, bezahlen und mit einer personalisierten Patenschaftsplakette versehen.

Das Pflanzen und die Pflege der Bäume, das Aufstellen der Bänke sowie das Anbringen der Plaketten übernimmt die Kirchheim 2024 GmbH. „Wir hoffen, dass alle Bäume und Bänke einen Paten finden“, sagte Stephan Keck, Kirchheims zweiter Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der Kirchheim 2024 GmbH. Sollte dies gelingen, würde man damit einen Betrag von 560 000 Euro einnehmen.