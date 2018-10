E-Autos, Fahrgemeinschaften, smarter Mobil-Mix: Pendler sollen umdenken

Wenn es nach der Landkreis-IHK geht, sieht die Zukunft des Pendels völlig anders aus als die Gegenwart. Das Motto: „Besser gemeinsam fahren als einsam stehen.“

Kirchheim/Landkreis - „Moderne Mobilitätskonzepte“ waren Thema beim Treffen des IHK-Regionalausschusses des Landkreises München in Kirchheim. Regionalchef Christoph Leicher hat in seinem Unternehmen acht Ladestationen für Elektroautos installiert. „Aber nicht die High-Tech-Version für zigtausend Euro, wie sie leider von vielen Kommunen bevorzugt wird“, betont er. „Jede Ladestation hat nur 50 Euro gekostet, plus 400 Euro für die Wall-Box.“ Keiner seiner Kunden oder Mitarbeiter, die dort laden dürfen, benötigten die teuren Schnelllade-Stationen.

Leicher findet: „So kann das doch jeder Unternehmer oder auch Privatmann machen - jetzt hoffe ich, dass es nicht nur viele Interessenten an meinen Stationen gibt, sondern vor allem viele Nachahmer im Landkreis.“ Bislang seien er und das Unternehmen genua in Kirchheim noch alleine.

Aus 80 sollen 210 Ladestationen werden

Daniel Hendrichs von der Mobilitätsplanung des Landkreises hat genau das im Sinn: Das Netz der E-Ladesäulen soll möglichst rasch wachsen. „Im Moment gibt es 80 Ladestationen im Landkreis, wir planen noch 130 weitere. Wie schnell die kommen, hängt in erster Linie von den Kommunen ab“, sagte Hendrichs. Ein generelles Problem sei dabei das sogenannte „Backend“, also die Software in jeder Ladesäule, die jeden Stromzapfer eindeutig identifiziert und dann mit dessen Strompartner die Abrechnung abwickelt. „Es gibt leider fünf verschiedene Backend-Systeme, wir wollen möglichst allen Säulen im Landkreis das gleiche installieren“, sagte Hendrichs.

Aktuell fänden noch fast 90 Prozent aller Ladevorgänge von Elektro-Autos beim Arbeitgeber oder zu Hause statt. Damit die Elektromobilität endlich an Fahrt gewinne, seien sehr viele öffentliche Ladestationen notwendig. Davon gebe es in der Stadt München über 250, im Landkreis Freising aber nur vier, im Erdinger Landkreis acht und in Ebersberg 13. „Auch da gibt es noch viel Nachholbedarf!“, mahnt Hendrichs.

Mehr als die Hälfte der Fahrzeuge des Landkreises werden elektronisch betrieben

Der Landkreis München statte seinen Fuhrpark mit immer mehr E-Autos aus, im Moment sind von 45 Fahrzeugen 18 Plug-Ins, also eine Mischung aus Verbrennungs- und Elektro-Motor, zwei rein batteriebetriebene, zwei E-Pedelecs und ein Elektro-Schwerlast-Pedelc.

Brach Ghirmay unterrichtete den ihk-Regionalausschuss über die großen Pläne seines Arbeitgebers, der DB Connect, dem mit „Call a Bike“ und 15.000 Fahrrädern in 60 Städten größten deutschen Bike-Sharing-Dienst, sowie durch „Flinkster“ mit 4000 Autos in 400 Städten größten Car-Sharing-Anbieter in Deutschland. „Wir brauchen dringend einen Mix aus Flugzeug, Bahn, ÖPNV, Car- und Bike-Sharing. Dazu haben wir eine App entwickelt, die startet im Januar. Wir suchen dafür noch Unternehmen, die mitmachen“, sagte Ghirmay.

„Unternehmen das Leben ihrer mobilen Mitarbeiter einfacher machen“

Die App soll anzeigen, was die schnellste und kostengünstigste Route mit welchem Verkehrsmittel ist, soll Auskunft geben über die Kosten, die Buchung ermöglichen und sogar den Beleg dafür gleich generieren. „Wir wollen so für Unternehmen das Leben ihrer mobilen Mitarbeiter einfacher machen.“

Leicher zeigte sich davon begeistert, „da sollten wir mitmachen und nicht jeder für sich so etwas selbst ausprobieren.“ Speziell für den Veranstaltungsort des Treffens, Kirchheim, und die Region sei es sehr bedauerlich, dass es bislang weder Car- noch Bike-Sharing gebe, obwohl so viele Menschen täglich dorthin pendelten. „Leider haben viele Angst, man will ihnen das Auto wegnehmen und stehen so täglich allein im Stau.“

Doch mit Vernunft und bloßen Appellen sei es leider nicht getan. Leicher wirbt für Car-Sharing und Fahrgemeinschafte - die auch betriebsübergreifend sinnvoll seien. Der Slogan: „Besser gemeinsam fahren, als einsam stehen.“