Klimakonferenz: Kirchheim benennt keine konkreten Ziele - „Für uns kommt das zu kurzfristig“

Von: Bert Brosch

Teilen

Ein Wunschstandort, der keiner ist: In der Nähe des Speichersees hätte Kirchheim gerne Windräder gebaut. Der Naturschutz verhindert das. An Alternativ-Flächen mangelt es. © bb

Bei der Klimakonferenz des Landkreises wird die Gemeinde Kirchheim keine konkreten Ziele präsentiere. Ohne Windkraft seien diese eh kaum zu erreichen, heißt es aus dem Rathaus.

Kirchheim – Obwohl der Termin der Klimakonferenz des Landkreises, der 25. Mai, seit Monaten bekannt ist, ist die Gemeinde Kirchheim nicht in der Lage, ihre Treibhausgasziele zu benennen. „Das kommt für uns zu kurzfristig ohne Windkraftanlagen“, sagte Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU).

Laut bayerischem Klimaschutzgesetz sollen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65 Prozent je Einwohner im Vergleich zu 1990 gesenkt werden, bis 2040 soll Klimaneutralität erreicht werden. Auf der erstmals stattfindenden Klimakonferenz sollen die Kommunen ihre festgesetzten Treibhausgas-Ziele (THG) bekanntgegeben. Es geht darum, bis wann wie viele Windräder, wie viele PV-Anlagen auf Dächern, Feldern und Wiesen in einem bestimmten Jahr installiert sein werden und Strom erzeugen. „Da wir in Kirchheim wohl keine Windkraftanlagen installieren können, werden wir weder die notwendige Wärme, noch die Strommenge bis 2040 erzeugen können – selbst wenn wir alle Potenziale ausschöpfen“, sagte Umweltreferent Josef Hermann im Bauausschuss. Daher werde die Gemeinde bei der Klimakonferenz keine Ziele verkünden. „Wir müssen erst den richtigen Weg für uns festlegen, bevor wir die Ziele nennen“, sagte Böltl.

Defizit von 20 500 MWh

Konkret rechnet die Verwaltung für Kirchheim bis 2040 mit einem Einwohnerzuwachs von 6000 Menschen (aktuell: 13 574; Stand 31. März 2023). „Dieser Wert hat einen großen Einfluss auf den zu erwartenden Strom- und Wärmebedarf“, sagte Hermann. Die Wärmenachfrage werde bis 2040 um rund 39 Prozent wachsen. Bis 2030 beträgt das Ausbauziel der AFK Geothermie 100 MW. „So ergibt sich für Kirchheim 2030 eine Wärmeleistung von 33,3 MW, die durch Geothermie gedeckt werden kann“, so Hermann. Bis 2040 sei eine Leistung von 48,3 MW oder 55 468 MWh durch Geothermie gedeckt. „Bezogen auf den Wärmebedarf beträgt der Anteil der Fernwärme nur 30 Prozent, die restliche Wärmeenergie müsste dezentral bereitgestellt werden.“ Der Anteil der Wärmepumpen werde laut Hermann sehr hoch sein, dies habe aber deutliche Auswirkungen auf den zu Strombedarf.

Beim Strom ergebe sich bis 2040 ein Jahresverbrauch von 179 000 MWh. „Da wir davon ausgehen, dass wir im Gemeindegebiet keine Windkraftanlagen aufstellen können, ist ein enormer Zubau von PV-Dachflächen, PV-Freiflächen oder Agri-PV notwendig“, sagte Hermann. Wenn man das Potenzial voll ausschöpfen würde, käme man auf eine erneuerbare Strommenge von 158 000 MWh. Es bleibt: ein Defizit von 20 500 MWh, „das nicht durch erneuerbare Energien gedeckt werden kann“.

„Müssen uns Ziele setzen“

Nehme man den geplanten Solarpark am Heimstettener See mit 20 Hektar Größe zum Vorbild, wären laut Hermann 6,5 weitere Solarparks dieser Größenordnung notwendig. „Daher ist das Erreichen der Treibhausgasneutralität bis 2040 in Kirchheim unrealistisch“, sagte der Umweltreferent. Darum werde man bei der Klimakonferenz auch keine Ziele nennen.

Michaela Harlander (SPD) ist mit diesem Vorgehen „absolut nicht einverstanden.“ Man müsse sich „zuerst Ziele setzen, dann über den Weg dorthin unterhalten“. Das sah auch Franz Graf (CSU) so: „Wir müssen uns jetzt Ziele setzen, spätestens bis Ende 2023 konkrete Eckpunkte.“ Der Ausschuss beschloss einstimmig, dass bis Jahresende Eckpunkte geliefert werden, ohne THG-Ziele zu benennen.

Weitere Nachrichten aus Kirchheim und dem Landkreis München finden Sie hier.