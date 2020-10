Zwei neue MVG-Rad-Stationen: Das sind die Standorte, so viel sollen sie kosten

Noch mehr MVG-Räder soll es künftig in Kirchheim geben. Die Gemeinde baut zwei neue Stationen.

Kirchheim – Die Gemeinde Kirchheim bekommt im Frühjahr 2021 zwei neue Stationen für das MVG-Mietrad, am Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz und am Räterzentrum. Eine bessere Auslastung soll sich im Laufe der Zeit noch einstellen, das hofft die Gemeinde.

Seit Mai 2019 steht das MVG-Mietrad mit drei Stationen in Kirchheim bereit. Die bestgenutzte ist die am Bahnhof mit 304 Ausleihen, gefolgt von der Domagkstraße mit 180. Das Schlusslicht bildet die Ammerthalstraße. Ilse Pirzer (SPD) stellte daher im Bauausschuss zur Debatte, ob man letzteren Standort nicht abbauen solle. „Davon will ich abraten“, erwiderte Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU). Er siehe dieses Gebiet als Zukunftsstandort aufgrund der Entwicklung des Campus, auch der Radweg werde hier enden. Der Standort habe Ausbaupotenzial, müsse aber eventuell bei den dort ansässigen Firmen und Arbeitnehmern nochmals beworben werden.

Dass nun zwei neue Stationen hinzukommen, liegt daran, dass der Anteil an Rädern, die frei abgestellt werden, sehr hoch ist. Daher kommen der Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz und der Eingangsbereich des Rätereinkaufszentrums als weitere Entleih- und Rückgabestationen dazu. 16 625 Euro kostet das, hinzu kommen Betriebskosten von jährlich 5000 Euro. Das Konzept „findet bei mir Gefallen“, so Berit Vogel (Grüne), die umgerechneten Kosten für die Gemeinde von zehn Euro pro Rad „sind jedoch sehr hoch“. Sie regte daher eine Querfinanzierung mittels Werbung oder Fahrradpatenschaften an. Florian Sift (CSU) plädierte für eine Aufnahme von e-Rädern. Beides will Böltl beim Betreiber anbringen, einen direkten Einfluss habe Kirchheim nicht. „Das System wird sehr gut angenommen“, so Böltl. Es werde noch einige Zeit so bleiben, dass Kirchheim und die beteiligten Kommunen das System subventionieren, „aber wir wollen mit dem Ausbau des Angebots auch mehr Nachfrage auslösen“, so Böltl.

Lesen Sie auch: Angesichts der Infektionszahlen zögert manch einer vielleicht, auf die Bürgerversammlung seiner Gemeinde zu gehen. Die Lösung: Ein Livestream der Veranstaltung. Doch ist das erlaubt?