Ministerpräsident Söder am Montag vor Ort - Landesgartenschau-See in Kirchheim bis Ende Mai gefüllt

Bisher gab es einen Pumpen-Probelauf

Von Bert Brosch schließen

Der See für die Landesgartenschau in Kirchheim 2024 soll so schnell wie möglich befüllt werden. Aber einige Hindernisse erschweren das Vorhaben.

Kirchheim – Über 60 Arbeiter verschiedener Gewerke bemühen sich fieberhaft, den zentralen Parksee der Landesgartenschau (LGS) zu füllen. Nicht nur für Ministerpräsident Markus Söder (CSU), wenn er am kommenden Montag eine Wasserpflanze eingräbt und die LGS-Schirmherrschaft übernimmt. Auch das Wasserwirtschaftsamt drängt darauf, dass ein Jahr vor dem Start am 15. Mai 2024 alles fertig sein sollte.

„Das Wetter war seit November einfach so kalt und nass, dass wir Probleme hatten, die mehrere Tonnen schweren Betonteile am Ufer in dem total aufgeweichten und tiefen Boden zu bewegen und einzubauen“, sagt Bauleiter und Architekt Roland Großberger. Zudem haben die Hersteller der großen Betonbauwerke mittlerweile extrem lange Lieferzeiten, bis zu 16 Wochen, sodass viele Einfassungen und Uferbereiche des Sees deutlich später als geplant ankamen. „Da wir hier in der Münchner Schotterebene einen sehr wasserdurchlässigen Kies haben, müssen wir den See mit mehreren Schichten nach unten abdichten, dass Wasser nur verdunstet, aber nicht wegfließen kann“, erläutert Großberger.

Zweimal Baustopp am See

Die entsprechenden Schutzschichten, bestehend aus Vlies und dicker HDPE-Folie, die normal zum Abdichten von Mülldeponien eingesetzt wird, können aber nur auf den Kies- und Sandschichten aufgebracht und die Folienbahnen dicht mit einander verschweißt werden, wenn es mindestens fünf Plusgrade hat und trocken ist. „Daher sind wir in einigen Bereichen des Sees auch noch nicht fertig mit dem Abdichten.“ Schließlich war noch zwei Mal ein Baustopp am See, weil Bürger und Verbände gegen die Planung geklagt hatten. „Nun fehlt im Südteil des Sees noch die große Brücke, die wird am Donnerstag eingehängt. Danach muss deren Verklebung 24 Stunden trocknen. Ich gehe daher davon aus“, sagte Großberger, „dass ich am Freitag die Pumpe einschalten kann und sich der See dann langsam füllt.“ Die Pumpe funktioniert, das hat er schon getestet.

Das Befüllen geschieht in Etappen

Doch auch das Füllen geschieht nicht auf einen Rutsch: Generell würde es neun bis zehn Tage dauern, bis die 7300 Kubikmeter Wasser in die drei miteinander verbundenen Einzeltümpel aus dem 22 Meter tiefen Grundwasserbrunnen gepumpt wären. „Aber wir müssen das Befüllen auf mehrere Etappen machen, da wir ganz verschiedene Pflanzen im See haben: tiefe Seerosen, dann im Sumpfbereich andere Pflanzen und schließlich wieder andere am Seerand“, sagt Bauleiter Großberger.

Flächen zur Reinigung des Wassers

Diese unterschiedlichen Pflanzen müssen also immer erst gepflanzt werden, ehe weiter gefüllt wird. „Zudem mögen die Pflanzen kein eiskaltes Grundwasser, sondern etwas abgestandenes, frühlingswarmes Wasser.“ Das Ziel sei, den See nur einmal zu befüllen, und dann immer wieder nur die verdunstete Menge nachzufüllen. Je nach Trübung und natürlicher Schadstoffbelastung des Wassers wird immer eine entsprechende Wassermenge in eine der beiden Retentionsflächen im Norden und Süden des Sees gepumpt. „Dort sind dicke, spezielle Sandmischungen, 5000 Schilfpflanzen und etwas Eisengranulat als Katalysator eingebaut, die reinigen das Wasser. Etwa eine Woche dauert dieses Durchfließen zur Reinigung. Der See soll auf natürliche Art möglichst klar bleibt“, so Großberger.

Noch sind also zahlreiche Restarbeiten zu erledigen, ab Freitag soll das Wasser langsam einplätschern. Bis der Ministerpräsident am Montag kommt, ist der See daher maximal zu einem Drittel gefüllt. „Ich denke aber“, sagt Großberger, „bis Juni ist der See dann ganz voll.“