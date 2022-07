„Miteinander feiern“ in Kirchheim

Dorffest 2022

Das Dorffest in Kirchheim jährt sich zum 18. Mal. Kulturreferentin Katherina Ruf verabschiedet sich

Kirchheim – Zweimal hat Kulturreferentin Katherina Ruf mit dem Hammer geschlagen, dann war das erste Fass mit „Zehmerbräu“ angezapft: Willkommen zum 18. Dorffest in Kirchheim. „Das hier ist das Ehrenamt in seiner schönsten Form. 32 Vereine gestalten unser Dorffest 2022 – endlich können wir wieder gemeinsam feiern“, sagte Ruf.

Nach dem Salutschießen der Kirchheimer Schützen unter dem Kommando von Werner Waschbichler stockten der sonst so eloquenten Ruf die Worte. Sie verlässt Ende Juli die Gemeinde, durfte zum letzten Mal das Dorffest eröffnen und sich von den Kirchheimern mit einem Lied verabschieden. „Das Motto in diesem Jahr lautet ’Miteinander feiern’ und alle haben sich nach zwei Jahren, in den fast nichts ging, doch sehr auf dieses Fest gefreut“, so Ruf.

Der zweite Bürgermeister Stephan Keck (SPD), der den erkrankten Rathauschef Maximilian Böltl (CSU) vertrat, überließ Ruf erstmals die Ehre, das Fass anzuzapfen. Wobei dies eine doppelte Premiere war: Erstmals wurde auf dem Dorffest Bier der neuen Kirchheimer Brauerei „Zehmerbräu“ ausgeschenkt, die ab Oktober ihren Betrieb aufnehmen wird.

Neue Brauerei

„Noch haben wir unsere ’Hebweih Edition’ bei einem Partner brauen lassen, aber Sudhaus, Gär- und Lagertanks sind eingebaut, ab Herbst werden wir in Kirchheim brauen“, sagt Michael Fauth, der gemeinsam mit Maximilian Heinik die Brauerei betreiben wird. Stolz standen die beiden neben ihrem ersten, offiziellen 50-Liter-Freibier-Holzfass, „das wird auch das offizielle Bier der Landesgartenschau 2024 sein“, verkündete Keck.

Obwohl sie behauptete, nie geübt zu haben, zapfte Ruf das erste Fass wie ein Profi mit nur zwei Schlägen an. Mit dem randvollen Maßkrug konnte sie dann „Ozapft is“ verkünden; sie erhielt stehende Ovationen durch die Kirchheimer.

+ Ozapft is: Kulturreferentin Katherina Ruf beim Anzapfen des ersten Fass. © Brosch

Am Freitag waren einige Stände nicht besetzt, auch die Kirchheimer kommen am ersten Abend nur zögerlich und spärlich. Wohingegen am Samstag und Sonntag viel Trubel herrschte.

32 Buden der Kirchheimer Vereine und Institutionen rund um den Pfarrer-Caspar-Mayr-Platz waren angemeldet. VdK, Oldtimer IG, Tafel, die Bastlerinnen mit Töpferware für Haus und Garten waren vor Ort. Die „Brezn Beisser Bande“ schminkten Kinder, die Mädchen und Buben konnten sich zudem beim Dosen-Werfen messen.

Hungrig musste niemand nach Hause gehen

Hungrig musste niemand nach Hause gehen: Makrelen grillte der Angelverein über der offenen Holzkohle, die Tennisfreunde kredenzten Kaiserschmarrn, der TC Kirchheim bot Süßigkeiten und der Schulförderverein italienische Antipasti an.

Am Freitag spielte die Musikkapelle Kirchheim, danach die „Feido“-Band. Am Samstag stand die Hausner Bigband „Kirchheim lacht“ auf der Bühne, ab 22 Uhr kam die Jugend auf ihre Kosten: DJ Peter sorgte für Diskostimmung. Das Fest klang bei kühleren Temperaturen aus mit einem „Boarischen Hoagarten“ im Innenhof von St. Andreas sowie einem Flohmarkt im Festzelt.