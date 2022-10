Mitten in Kirchheim: Großbrand in Scheune

Von: Charlotte Borst

Symbolbild dpa/ Uli Deck © Uli Deck

Bei einem Großbrand in der Kirchheimer Ortsmitte stand am Freitag eine frei stehende Scheune auf dem Hof einer Landwirtsfamilie in Brand. 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren und ein geistesgegenwärtiger Landwirt verhinderten Schlimmeres.

Kirchheim – Aus einem Mercedes-Pkw, der in der Scheune an der Erdinger Straße geparkt war, schlugen gegen 10.46 Uhr Flammen. Der Eigentümer alarmierte die Feuerwehr. Geistesgegenwärtig rief er auch befreundete Landwirte zur Hilfe. Mit einem Bulldog zogen sie den brennenden Pkw aus der Scheune und verhinderten laut Feuerwehr, dass sich die Flammen in der lang gestreckten Scheune weiter ausbreiteten.

70 Einsatzkräfte eilen zur Hilfe

Die Feuerwehr löschte den Pkw und den Innenraum der Scheune. Wegen der zentralen Lage im Ort und der starken Rauchentwicklung erhöhte die Kirchheimer Feuerwehr die Alarmstufe, Kollegen aus Heimstetten und Aschheim sowie der ABC-Zug des Landkreises eilten zur Hilfe. Zehn Trupps arbeiteten unter schwerem Atemschutz unter der Leitung der Kreisbrandinspektion. In der Halle lagerten mehrere Paletten Holz. Die 70 Einsatzkräfte brachten sie ins Freie, kontrollierten sie mit Wärmebildkameras und löschten sie ab. Wegen der extremen Hitze war auch der Dachstuhl des Giebeldachs betroffen, die Feuerwehr deckte Ziegel ab und löschte bis in den Nachmittag umgehend Glutnester. Brandermittler der Polizei forschen noch nach der Brandursache, teilte das Polizeipräsidium heute mit.