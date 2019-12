Unfall auf der A99: Münchner Promi-Berater und Ehemann tot - Szene entsetzt

Auf der A99 kommt es in Kirchheim bei München zu einem schrecklichen Verkehrsunfall. Zwei Männer sterben noch am Unfallort. Jetzt gibt es neue Details über die Opfer.

In Kirchheim bei München kam es am Samstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

bei kam es am Samstag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Auf der A99 starben zwei Männer.

starben zwei Männer. Die Autobahn blieb für die Dauer der Bergung komplett gesperrt.

Update vom 11. Dezember, 9.35 Uhr: Mit einem langen und berührenden Posting auf Instagram verleiht Schauspielerin Doreen Dietel nun nach dem schrecklichen Verkehrsunfall auf der A99 in Kirchheim bei München ihrer Trauer Ausdruck. „Ich bin immer noch erstarrt und gelähmt“, heißt es darin. Pedro da Silva sei ihr „Fels in der Brandung“ gewesen. „Ich war nicht Dein Klient, ich war deine Freundin, Deine Schwester, Deine Seelenverwandte“, schreibt Doreen Dietel weiter.

Horror-Unfall auf A99 bei München: Münchner Promi-Paar stirbt in seinem Audi - Dietel trauert

Update vom 10. Dezember, 11.01 Uhr: Doreen Dietel ist bei weitem nicht die einzige, die sich unter Tränen von ihrem Freund verabschiedet (siehe Update vom 9. Dezember). Zwei Tage nach dem tödlichen Unfall auf der A99 bei Kirchheim, bei dem der Münchner Promi-Berater Pedro da Silva und sein Ehemann ums leben kam, zieht die Trauer um die beiden Verstorbenen weite Kreise. Viele Münchner Promis wissen nicht, wie es ohne ihren Manager weitergehen soll.

Update vom 9. Dezember, 10.01 Uhr: Inzwischen ist die Identität der beiden Verunglückten geklärt. Nach Informationen der Bild handelt es sich um den PR-Manager von Moderatorin Verena Kerth Pedro da Silva und dessen Ehemann Dieter Heß. Eine traurige Nachricht für Münchens Promi-Szene.

Offenbar waren die beiden vorher in Doreen Dietels Café in Gmund-Dürnbach zu Gast. „Ja, die beiden waren hier“, sagt Dietel zumindest unter Tränen in ihrer Instagram-Story.

+ Wie nun bekannt wurde, starb Pedro da Silva bei dem schlimmen Unfall auf der A99 am Samstag. © Bert Brosch/Heinz Weissfuss Dietel war sehr gut mit Pedro da Silva befreundet. Er ist unter anderem Taufpate ihres Sohnes. Das Dürnbecker bleibt deshalb auch heute geschlossen.

Update vom 7. Dezember 2019, 22.15 Uhr: Nach dem tödlichen Unfall auf der A99 am heutigen Nachmittag hat die Polizei nun erste Details veröffentlicht. Demnach ist der Fahrer des Unfallfahrzeugs ein 47-jähriger Münchner. Wie die Polizei berichtet, geriet der Mann aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts und stieß mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Mercedes zusammen. Beide Fahrzeuge überschlugen sich in Folge.

Der Audi prallte in der Böschung mit dem Dach gegen einen Baum, welcher den Innenraum eindrückte. Der Fahrer und der 56-Jährige Beifahrer verstarben noch an der Unfallstelle. Die Insassen des Mercedes wurden leicht verletzt. Aufgrund der aufwändigen Bergung, Unfallaufnahme, Beweissicherung und der Landung eines Rettungshubschraubers musste die Richtungsfahrbahn der A99 Ri. Süd-West von 16:00 Uhr bis 19:15 Uhr voll gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft München I ordnete zur Klärung des Sachverhaltes die Erstellung eines Unfallgutachtens an.

A99/Kirchheim bei München: Zwei Männer sterben bei Verkehrsunfall

Erstmeldung vom 7. Dezember 2019

Kirchheim - Zu einem furchtbaren Unfall kam es am Samstag auf der A99. Am 07.12.2019, gegen 15:40 Uhr, befuhr ein Pkw die A99 zwischen AK München Ost und der AS Kirchheim, als er, aus bislang unbekannten Gründen, vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen wechselte.

A99 bei München: Zwei Tote bei Verkehrsunfall

Dort stieß er mit einem weiteren Pkw zusammen. Der Unfallverursacher kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam er auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die beiden männlichen Insassen verstarben noch an der Unfallstelle. Derzeit läuft die Bergung und Identifizierung der Leichen. Bis dahin bleibt die BAB komplett gesperrt. Eine Ausleitung erfolgt über das AK München Ost. Anschließend werden die weiteren Maßnahmen getroffen, um den genauen Unfallhergang zu klären. Es wird nachberichtet.

Weitere Informationen folgen

---

Auf der A8 kam es am Freitagmorgen zu einem Unfall. Demnach waren vier Fahrzeuge verwickelt. DieAutobahn wurde komplett gesperrt. Wie lange die Sperrung anhält, ist unklar. Auf der A94 bei Dorfen ist ein Mann von der Autobahnpolizei aus dem Verkehr gezogen worden. Pikant: Nicht nur die Mühldorfer Beamten hatten Interesse an dem Rumänen. Die Polizei wollte einen Autofahrer (90) kontrollieren. Der fuhr einfach weiter, ein Beamter konnte gerade noch zur Seite springen. Als der Rentner später gestellt wurde, reagiert er nicht gerade einsichtig. Eine Frau hat auf einem Parkplatz in Esting großen Schaden angerichtet. Aus bisher ungeklärten Gründen verlor sie die Kontrolle über ihren tonnenschweren SUV. Einen Leichenfund machte die Polizei Augsburg am zweiten Adventswochenende in einem Mehrfamilienhaus. Die Kripo geht im Falle des getöteten Mannes von einem Tötungsdelikt aus.

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Tanklastwagen in Aiterhofen, kommen zwei Personen ums Leben.

In Gädheim stürzte ein betrunkener Matrose von Bord, als er ein Manöver durchführte.

In Ebersberg hat das Foto eines Feuerwehrmanns viele Menschen beeindruckt. Die Geschichte dahinter ist berührend.

dpa/lso

Rubriklistenbild: © Bert Brosch