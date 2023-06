Nachfolger für Feinkostgeschäft „Da Rosa“ in Kirchheim wird eine Weinbar

Im Ortskern

An die Stelle des italienischen Feinkostgeschäftes in Kirchheim wird jetzt eine Weinbar treten. Das wurde jetzt im Bauausschuss thematisiert.

Kirchheim – Fast 20 Jahre war das „Da Rosa“ an der Münchner Straße in Kirchheim ein beliebter Treff für Freunde der italienischen Küche. Die Familie Luongo bot im Feinkostgeschäft mit kleinem Lokal alles, was der Kirchheimer aus dem Italien-Urlaub kennt. Überraschend schloss das „Da Rosa“ kürzlich. Jetzt steht ein Nachfolger bereit.

„Ich bin sehr froh, dass wir hier im Kirchheimer Ortszentrum keinen langen Leerstand haben und dass einer den Mut hat, mit etwas Neuem anzufangen“, sagte Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU).

Bei schönem Wetter Terrassenbetrieb

Eingereicht wurde der Antrag auf eine Nutzungsänderung, aus dem Feinkostgeschäft mit Bewirtung und Terrassenbereich soll eine Weinbar mit Teilküche werden. Am Wochenende will die Bar morgens ab 8,30 Uhr als Café öffnen. Im Erdgeschoss ist ein Gastraum mit 20 Plätzen an vier Hochtischen, zwölf Gastplätzen an drei Esstischen und acht Gastplätzen an der Bartheke vorgesehen. Bei schönem Wetter soll an Bistrotischen auch ein Terrassenbetrieb stattfinden. Bis zu fünf Personen werden dort in Spitzenzeiten arbeiten, geöffnet sein soll von Mittwoch bis Sonntag.

Sechs Auto-Stellplätze wären eigentlich erforderlich

Erforderlich wären aber für diese Größe des Lokals sechs Auto-Stellplätze für die Gäste, nachgewiesen können jedoch nur vier Stellplätze. „Wir verzichten also auf zwei Stellplätze, doch wenn wir alles für eine Belebung des Ortskerns tun wollen, dann sollte das für uns in Ordnung sein. Denn auch die Wirtschaftsförderung will beim Neustart helfen“, sagte Böltl.

Im Ortskern positive Entwicklung

Ilse Pirzer (SPD) verwies darauf, dass es im Innenhof zahlreiche Parkplätze gebe. Das ist schon richtig. Aber Harry Mayer von der Bauverwaltung der Gemeinde sagte, dass dies überwiegend den einzelnen Wohnungen des Hauses zugeordnete Parkplätze seien, also nicht den Gästen zur Verfügung stünden. Marianne Hausladen (CSU) begrüßte alles in allem, dass sich im Kirchheimer Ortskern etwas Positives entwickle: „Ich halte nur die Öffnungszeiten erst ab 16 Uhr unter der Woche für unglücklich gewählt.“ Bürgermeister Böltl sagte, dies habe nichts mit dem Antrag auf Nutzungsänderung zu tun, „aber wir können das beim künftigen Betreiber gerne ansprechen.“

Einstimmig beschloss der Bauausschuss die Nutzungsänderung und stimmte dafür, dass das Lokal nur vier Stellplätze zur Verfügung stellen muss.