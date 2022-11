Nur noch drei Hochhäuser auf dem Campus Heimstetten

Von: Bert Brosch

Der Plan des Campus Heimstetten: drei Hochpunkte sind angedacht. Plan: 03 Architekten © Plan: 03 Architekten

Die Architekten stellen sich drei Hochpunkte bei der Planung des Campus Heimstetten vor. Die Bürger sollen hier nicht außen vor bleiben.

Kirchheim – Die rund 15 Hektar des geplanten Gewerbegebiets „Campus Heimstetten“ zwischen der Bahnlinie und der Kreisstraße M1 werden in drei Quartiere aufgeteilt. Jedes wird mit einer eigenen Veränderungssperre belegt. Jetzt gibt es nur noch drei Hochhäuser, dazu aber ganz viel Bürgerbeteiligung.

Architekt Martin Wimmer vom Münchner Büro „03 Architekten“, der im September noch bis zu elf Hochhäuser mit je 60 Meter Höhe präsentiert hatte, stellte eine völlig neue Planung für das Areal vor. „Wir denken jetzt an drei Hochpunkte: ein Haus ganz im Norden auf dem Gebiet der Familie Glasl mit 46 Meter Höhe als Eingang zum neuen Gewerbegebiet. Im Süden, der Fläche des Investors Rock Capital, zwei weitere Hochhäuser mit 46 und 53 Metern“, sagte Wimmer.

Erst einmal ein städtebauliches Gutachten

In der Mitte, auf dem größten Teil des Areals, das dem Projektentwickler Four Parx gehört, der in die Planung nicht einbezogen wurde, bleibt im Moment alles weiß: keine Häuser, Straßen, Grünflächen. Wolfgang Heinz-Fischer (VFW) hatte einen Antrag gestellt, zuerst ein städtebauliches Gutachten „von einem neutralen Experten erstellen zu lassen, in dem alle Interessen der Grundstücksbesitzer realisiert werden. Dass dann alle drei, Glasl, Rock Capital und Four Parx mitmachen.“ Böltl entgegnete, man arbeite immer mit Fachleuten zusammen, vor allem im Bauamt habe man da viele. „Wir sind in der Planung schon weit fortgeschritten, ein neues Gutachten würde alles wieder auf Null zurückwerfen, daher bin ich dagegen. Ich schlage vielmehr eine intensive Bürgerbeteiligung vor.“

Bürgerbeteiligung bringt mehr

Auch Beate Neubauer (CSU) sprach sich deutlich gegen ein Gutachten aus. „Das ist doch naiv zu glauben, dass ein Gutachten alle an einen Tisch bringt. Wir haben schon so viele Gutachten hier gesehen, da waren nie alle glücklich. Das Projekt hat so eine lange Laufzeit, da bringt die Bürgerbeteiligung viel mehr.“

Dem schloss sich auch Michaela Harlander (SPD) an: „Wir müssen nicht alles mit Gutachten ewig durchdiskutieren, vielmehr den Dialog mit den Bürgern und Fachleuten suchen.“ So wurde der Antrag von Heinz-Fischer abgelehnt. Bölts Vorschläge, das Areal in drei Quartiere aufzuteilen, wurde gegen die Stimmen von Grünen und VFW angenommen. Ebenso, über jeden Teil eine Veränderungssperre zu verhängen. „Nur so kann das neue Strukturkonzept von heute realisiert werden“, begründete Böltl. Projektentwickler Four Parx, der schon gegen die alte Veränderungssperre für das Gesamtgebiet vor dem bayerischen Verwaltungsgerichtshof geklagt hatte, kündigte an, auch gegen die neuen Veränderungssperren für das Quartier B, das Four Parx gehört, zu klagen.

Neue Form eines Gewerbegebietes

Architekt Wimmer sagte, er plane bis zum Jahr 2040 eine neuartige Form des Gewerbegebiets mit Freiräumen, auf mehreren Ebenen sollen die Menschen arbeiten, wohnen, sich erholen, die Aussicht genießen, spazieren oder im Restaurant sitzen. Böltl sagte, von den Bürgern wolle er erfahren, welche Haushöhen sie akzeptieren, was wichtig ist für sie aus den Bereichen Verkehr, Lärm und Ökologie. Zudem soll es eine Projektgruppe aus fünf Gemeinderäten geben. „Wir haben hier eher das Vorbild Garching als Parsberg und ich denke, wir können da etwas richtig Gutes hinbekommen.“