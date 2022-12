Perchten: Viele Schaulustige beim Lauf der schaurigen Masken

Von: Bert Brosch

Teilen

Hat keine Angst: Sophie (6) aus Unterschleißheim. © bb

Zum Perchten- und Krampuslauf ins Kirchheimer REZ strömten heuer Trauben von Menschen. Was tut man nicht alles für diesen seltenen Anblick.

Kirchheim – „Das ist so toll, dass es das hier gibt“, sagte Peter Nefzger, der mit Tochter Sophie (6) aus Unterschleißheim zum neunten Perchten- und Krampuslauf ins REZ gekommen war. Mit ihnen drängten sich Hunderte Begeisterte aus dem ganzen Landkreis, um über 300 gruselige Masken, Feuer und Rauch zu sehen. „Vielleicht war es heuer die letzte derartige Veranstaltung“, mutmaßte REZ-Centerleiter Fritz Humplmayr.

Teure Investition

Über 15 000 Euro investiert er jedes Mal in die Gruppen, die vor allem aus Österreich anreisen sowie in Musik und Licht. „Es sind immer viele Leute da, doch die meisten kommen von weiter her, kommen danach nie wieder ins Räter-Einkaufszentrum. Ich muss doch sehen, dass wir Veranstaltungen machen, die unseren Einzelhändlern nutzen“, so Humplmayr.

Im Moment weiß er nicht, ob es im kommenden Jahr noch einmal eine solche Veranstaltung geben werde. „Ich bin noch am überlegen, was wir anders machen könnten.“ Die Besucher waren jedenfalls begeistert. In der drangvollen Enge, bei Bratwurst, Bier und Glühwein harrten die ersten ab 16 Uhr aus. Angeheizt zunächst von Pop-Songs von „DJ Mad Mike“ und lockeren Sprüchen von Moderator „Mighty Chris“. Ab 18 Uhr ging dann die brodelnde Show los, unentwegt wurden. 32 verschiedene Gruppen vertrieben unter lautem Gebrüll, Kettenrasseln und gewaltigen Glocken sowie natürlich viel Feuer und Rauch den Winter. Mittlerweile angeheizt von lauter Rockmusik gab es viel Jubel. Fast vier Stunden dauerte das gruselige Spektakel – einer der größten Perchten- und Krampusläufe.

Perchten können Glück bringen

Perchten sind wilde Gestalten aus dem Alpenraum, die um die Wintersonnenwende auftreten und den Winter austreiben. Die zehn bis 15 Männer und Frauen einer Gruppe sind entweder gute „Schönperchten“, die trotz ihrer schaurigen Masken und des wilden Auftretens Glücks- und Segensbringer sind. Ganz anders verkörpern die „Schiachperchten“ oder Krampusse das Böse und ziehen mit Rockmusik, Nebel, Feuer und Qualm an den Zuschauern vorbei. Auf Grund der Metallzäune trauen sich einige, die Teifin, Hexen und Monster zu locken und zu tratzen - so lange, bis diese mit vollem Tempo, lautem Gebrüll, Prügel schwingend und blutrot oder giftgrün blinkenden Augen in die Absperrungen rennen. Da zucken selbst mutige Lausbuben zurück. Wird man von einem Perchten gestreichelt, kann gar seinen Stier- oder Rossschwanz berühren, soll das Glück bringen fürs ganze Jahr. Mit Glocken, Schellen und Rätschen treiben sie den Winter und das Böse aus dem Land, den Rest erledigen die kleinen und großen Hexen mit ihren Besen.

Die Kinder lieben das

Bei Kindern werden auch die wildesten Gesellen ganz zahm. Sie winken die Kinder zu sich und klatschen mit ihnen ab. So wie etwa Sophie (6) aus Unterschleißheim oder Raffael (3) aus Haar. Sophie: „Der sieht zwar gruselig aus, aber er war ganz lieb.“

Ein Exemplar mit Hörnern und grauen Bartzotten ist neugierig geworden. Foto: Bert Brosch © Bert Brosch

Nur bei Kindern werden die wilden Gesellen immer ganz zahm. © bb