Rettungshubschrauber landet nach schwerem Unfall auf A99 bei Kirchheim

Von: Günter Hiel

Rettungshubschrauber im Einsatz (Symbolbild). © IMAGO/Marius Bulling

Bei einem heftigen Unfalll im Baustellenbereich auf der A99 bei Kirchheim sind vier Menschen verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Kirchheim - Am Donnerstag gegen 11.20 Uhr, kam es auf der A99 im Bereich der Anschlussstelle Kirchheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Stuttgarter fuhr mit seinem Pkw über die Anschlussstelle Kirchheim auf die A99 in Richtung Salzburg. Beim Auffahren auf die Autobahn übersah er laut Polizei einen Sattelzug. Der Pkw schleuderte nach links gegen die Betongleitwand, die die Fahrstreifen trennt. Durch die Wucht des Aufpralls schob es die Betongleitwand in den Gegenverkehr.

Auto prallt gegen verschobene Betonwand - Vier Verletzte

Dort prallte ein 79-Jähriger aus Koblenz mit seinem Pkw gegen die Betongleitwand. Sein Wagen schleuderte gegen den rechts neben ihm fahrenden Sattelzug eines 58-jährigen Ukrainers. Die jeweils zwei Insassen der Pkws wurden leicht bis mittelschwer verletzt und wurden teils vom Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gerbracht. Es entsandt ein Sachschaden von mindestens 60.000 Euro.

Totalsperre Richtung Salzburg - Richtung Nürnberg nur eine Spur offen

Zeitweise musste die Fahrbahn Richtung Salzburg komplett gesperrt werden; Richtung Nürnberg stand längere Zeit nur ein Fahrstreifen zu Verfügung. Starker Rückstau war die Folge. Die Reparaturarbeiten an der Mitteilleitplanke konnten um 15.20 Uhr beendet werden. Die Feuerwehren Kirchheim und Feldkirchen, sowie die Autobahnmeisterei Hohenbrunn waren zur Absicherung vor Ort.