Schüler des Gymnasiums Kirchheim: Experiment mit Helium-Ballon

Von: Bert Brosch

Fast zwei Stunden dauert das Befüllen des Ballons mit 3000 Liter Helium, links Seminarleiterin Lea Prüfer. © bb

Die Kirchheimer Gymnasiasten haben ein erfolgreiches Experiment durchgeführt und einen Wetterballon in die Stratosphäre geschickt.

Kirchheim – 18 Elftklässler des Gymnasiums Kirchheim schickten jetzt einen Wetterballon in 37 Kilometer Höhe. Nach drei Stunden Flug landeten die Messsensoren am Fallschirm bei Feldkirchen-Westerham. Erste Bilder des Fluges sind schon da, die Daten, etwa Ozon- oder CO2-Gehalt, werden nun ausgewertet.

Zeichen zum Countdown

Fast zwei Stunden mussten die vielen Hundert Gymnasiasten in der sengenden Hitze rund um den Basketballplatz der Schule ausharren. Dann endlich gab Emre, einer der P-Seminaristen, der die ganze Aktion erklärte und kommentierte, das Zeichen zum Start des Countdowns. Laut wurde von zehn nach unten gezählt, beim gebrüllten „Null“ ließen Luna und Amelie die zehn Meter lange, rote Schnur frei, und der weiße, mit gut 3000 Liter Helium gefüllte Ballon aus Latex-Kautschuk stieg mit seiner „Last“, einer gut verklebten Styropor-Box, rasch nach oben.

Aufstieg mit fünf Metern in der Sekunde

In der Box, etwa ein Kilo schwer, befanden sich eine Kamera, Mess-Sensoren und ein GPS-Tracker, um den Ballon jederzeit verfolgen und vor allen Dingen nach der Landung die Box wieder finden zu können. Der Ballon hatte am Boden einen Durchmesser von etwa zwei Metern. Er stieg mit einer Geschwindigkeit von fünf Metern in der Sekunde nach oben bis auf 37 Kilometer Höhe, also bis in die Stratosphäre – drei Mal so hoch, wie Flugzeuge fliegen. Dort oben hatte der Ballon wegen des geringen Luftdrucks einen Durchmesser von über 15 Metern, platzte und segelte an einem roten Fallschirm sanft nach unten.

Box blieb nach Absturz unversehrt

Berechnet hatten die Schüler anhand der herrschenden Windrichtungen, dass die Styroporbox etwa im Bereich von Holzkirchen landen müsste. Nach drei Stunden war es so weit: Mit einem geliehenen Transporter folgten einige Schüler dem GPS-Signal und fanden bei Feldkirchen-Westerham die unversehrte Box.

Nun werden die Daten, wie Luftdruck, Ozon, CO2-Gehalt oder Feuchtigkeit in den kommenden Monaten ausgewertet. „Jeden Tag steigen weltweit etwa 1000 derartiger Wetterballons auf, aber nur 20 Prozent der Sensoren werden auch tatsächlich wieder gefunden“, machte Physiker und TU-Dozent Michael Grünewald den Schülern beim Start wenig Hoffnung. Falls die Box in einen Bach oder See stürzen würde, dafür hatten sie alles gut mit Klebeband abgedichtet. „Fatal wäre es natürlich, wenn die Box auf die Autobahn fällt“, sagte Grünewald. Aber alles ging gut, die Kirchheimer Box mit den Sensoren landete wohlbehalten auf einem Feldweg.

Freigabe vom Flughafen war erforderlich

Lea Prüfer ist die Leiterin des Physik-P-Seminares. 18 Schüler hatten sich seit Monaten mit dem Projekt beschäftigt. „Es waren ganz viele unterschiedliche Punkte abzuarbeiten“, sagt Prüfer. Das begann beim Einkauf von Ballonhülle und Helium-Gas, der Sensoren, deren Programmierung und Stromversorgung. „Wir brauchten auch eine Freigabe vom Flughafen und vom Bundesluftfahrtamt, wir benötigten Sponsoren. Jemand musste sich um die Presse und die Information der anderen Schüler kümmern und natürlich auch um die Bürgermeister“, so Prüfer. Es kam dann allerdings nur Andreas Janson (UWV) aus Feldkirchen, den Start erlebte auch er nicht mit. Zu viele technische Probleme bei den Sensoren verzögerten das Abheben immer weiter.

Während einige sich um die Programmierung der Sensoren im Schulhaus kümmerten, hatten andere den Ballon gefüllt, dabei die sehr empfindliche Hülle nur mit Stoffhandschuhen berührt. Als endlich die „Programmierer“ mit der Box kamen, verschlossen Amelie und Luna zunächst den Ballon mit stabilem, grauen Klebeband. Dann befestigten sie die reißfeste Schnur am Ballon, den Fallschirm, schließlich die Messgeräte-Box. Alles nochmals gesichert mit weiteren Lagen Klebeband. Noch schnell die Windrichtung geprüft – dann begann endlich der Countdown.