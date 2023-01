Selbst aktiv werden auf der Landesgartenschau in Kirchheim: Ehrenamtliche Unterstützer gesucht

Manfred Mayer war 2017 bei der Landesgartenschau in Pfaffenhofen a.d.Ilm als Ehrenamtlicher dabei. © mm

Bei der Landesgartenschau werden Ehrenamtliche gesucht, die in verschiedenen Disziplinen mithelfen können.

Kirchheim - Neues Jahr, neue Projekte: In Kirchheim wartet in diesem Jahr ein ganz besonderes Ehrenamt auf Unterstützer aus Kirchheim und Umgebung! Zum ersten Mal seit über 40 Jahren kommt die Bayerische Landesgartenschau in den Landkreis München. Das heißt: einen Sommer lang gibt es Gartentipps von Profis, Gastronomie, Spiel, Sport, Umweltbildung und Kultur für alle, die draußen im Grünen eine schöne und interessante Zeit erleben wollen.

Ab 75 Ehrenamtsstunden gibt es einen personalisierten Ehrenausweis

Ehrenamtliche können direkt mitwirken und Teil der Landesgartenschau werden. Das Ehrenamt ist also zeitlich befristet und lässt viel Entscheidungsspielraum. Denn in welchem Team die Ehrenamtlichen mitwirken möchten, entscheiden sie selbst. Ab 75 Ehrenamtsstunden gibt es einen kostenlosen, personalisierten Ehrenamtsausweis für freien Eintritt auf die Landesgartenschau.

Infoabend mit Manfred „Mensch“ Mayer

Alle Informationen zum Ehrenamt auf der Bayerischen Landesgartenschau Kirchheim 2024 finden Sie www.kirchheim2024.de/mitmachen/ehrenamt und bei der großen Auftaktveranstaltung am Donnerstag, 9. Februar, von 18 bis 20 Uhr in der Bar „The Duke“ in Aschheim (Feldkirchner Straße 1). Alle Interessierten sind willkommen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Beim Infoabend berichtet unter anderem Manfred „Mensch“ Mayer, Stadtrat und ehemaliger Ehrenamtlicher bei der Bayerischen Landesgartenschau Pfaffenhofen a.d. Ilm 2017, von seinem Engagement für die Gartenschau. Der freischaffende Künstler sitzt seit 2014 im Stadtrat von Pfaffenhofen und ist in dieser Funktion zugleich Referent für Umwelt-, Naturschutz und Biodiversität sowie Mitglied im Arbeitskreis Inklusion. Er sagt: „Die Landesgartenschau in Pfaffenhofen war ein Türöffner für viele Projekte, die heute noch laufen und von denen die Stadt und die Menschen in Pfaffenhofen profitieren.“

Sechs Teams soll es geben

Beim Infoabend in „The Duke“ wird er von den Aufgaben im Ehrenamt erzählen, vom „InterKulturGarten“, der Teil der Landesgartenschau Pfaffenhofen wurde, und von seiner Tätigkeit als Gästeführer für die Gartenschau. Im Anschluss stellt das Team der Landesgartenschau Kirchheim 2024 die insgesamt sechs verschiedenen Ehrenamtsteams vor. Die zweite Stunde des Abends ist für Fragen und persönlichen Austausch reserviert. Alle Interessierten, die sich ein Ehrenamt auf der Gartenschau vorstellen könnten, oder gerne mehr über die geplanten Veranstaltungen auf der Landesgartenschau in Kirchheim erfahren möchten, sind herzlich eingeladen, am 9. Februar, dabei zu sein. Wer am 9. Februar keine Zeit hat, kann sich auch online informieren und sich als Ehrenamtlicher melden – auf www.kirchheim2024.de/mitmachen/ehrenamt.

gibt es unter 089/90 909-2024 oder per E-Mail an info@lgs2024.de sowie auf den Facebook- und Instagram-Profilen der Landesgartenschau Kirchheim 2024. mm