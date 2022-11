Kritik an Bürgermeister Böltl: „Eine solche einseitige Parteinahme haben wir nie erlebt“

Von: Bert Brosch

So stellt sich Four Parx den Campus Heimstetten vor. © Four Parx/Aquila Capital

Die Gemeinde Kirchheim wird verklagt – vom Immobilienentwickler „Four Parx“. Der Projektentwickler erhebt nun schwere Vorwürfe gegen Bürgermeister Böltl.

Kirchheim – Die Gemeinde Kirchheim wird verklagt – und zwar vom Immobilienentwickler „Four Parx“. Er ist mit dem Investor Aquila seit Februar 2020 Eigentümer des ehemaligen Produktionsgeländes der hubergroup in Heimstetten. Es umfasst 76 800 Quadratmeter – über die Hälfte des geplanten Campus Heimstetten. „Four Parx“ erstellte ein Konzept für ein Gewerbegebiet.

Doch der Gemeinderat um Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) erließ für das Areal eine Veränderungssperre, die am 11. November ausläuft. In der heutigen Gemeinderatssitzung soll das Gelände in drei Quartiere (A, B und C) aufgeteilt und für jeden Teil eine erneute Veränderungssperre verhängt werden. Dagegen klagt „Four Parx“ vor dem Verwaltungsgerichtshof. Die Gesellschafter Francisco Bähr und Oliver Schmitt werfen Böltl zudem Einflussnahme beim Verkauf des hubergroup-Geländes vor sowie „Tricksereien“ und „Winkelzüge“.

Herr Bähr, Herr Schmitt, was werfen Sie Bürgermeister Böltl vor?

Bähr: Der Bürgermeister hat von Beginn an uns und unser innovatives Konzept eines Gewerbeparks abgelehnt. Wir wollen ein Leuchtturmprojekt in puncto umwelttechnischer und sozialer Nachhaltigkeit errichten.

Schmitt: Bürgermeister Böltl verfolgt offensichtlich eine eigene Agenda. Nachdem die Kaufinteressenten offenbar nicht seinen Vorstellungen entsprachen, belegte er das hubergroup-Areal sowie das angrenzende Linde-Grundstück, das ebenfalls zum Verkauf stand, mit einer Veränderungssperre.

Welche Folgen hatte diese Veränderungssperre?

Schmitt: Nahezu alle Kaufinteressenten sprangen danach ab. Als interessierte Investoren und Entwickler verblieben Four Parx und Rock Capital. Böltl wirkte mündlich und schriftlich auf die Geschäftsführung der hubergroup ein, das Grundstück an Rock Capital zu verkaufen.

Doch die hubergroup verkaufte an Four Parx, die ein besseres Angebot für das Grundstück machte?

Bähr: Richtig. Nach der Entscheidung der hubergroup für Four Parx teilte der Bürgermeister seinen Unwillen über den Verkauf beiden Unternehmen schriftlich und mündlich mit, drohte damit, die Veränderungssperre jetzt erst recht aufrechtzuerhalten. Er hat die Veränderungssperre wohl auch auferlegt, um Rock Capital beim Ankauf durchzusetzen und ihr zu ermöglichen, das Grundstück günstig zu erwerben. Böltl war ab dem Kaufzeitpunkt nicht mehr bereit, mit Four Parx über die Projektierung zu sprechen. Unsere Konzeptpräsentation hat er abgebrochen. Das ist für einen Amtsträger sehr ungewöhnlich.

Eine Gemeinde kann jedoch selbst festlegen, welche Nutzung in einem Gewerbegebiet erlaubt ist?

Bähr: Natürlich. Doch das von Four Parx erarbeitete Konzept entspricht vollumfänglich dem Bebauungsplan. Wir haben dem Bürgermeister zudem interessierte Nutzer des Gewerbeparks vorgestellt. Sie entsprachen in ihrer Tätigkeit den Vorgaben, also keine Spedition oder Logistik-Unternehmen, und hätten massiv Gewerbesteuer an die Gemeinde abgeführt. Wir rechneten mit über einer Million Euro im Jahr sowie über 1000 neuen Arbeitsplätzen.

Schmitt: Wir haben eine solche einseitige Parteinahme für einen Investor in fast 30 Jahren noch nie erlebt. Die Gemeinde hat Four Parx zudem über ihre Anwälte mitgeteilt, dass nicht mehr mit uns verhandelt wird.

Sie wollen die von der Gemeinde verhängte Veränderungssperre und die geplante Aufteilung des Bebauungsplans in drei separate Pläne gerichtlich anfechten. Warum?

Schmitt: Die bisherige Veränderungssperre hat eine Entwicklung des Grundstücks drei Jahre blockiert. Sie hat der Gemeinde, dem Grundstücksverkäufer und uns als Entwickler massiv geschadet. Die Verhängung einer Veränderungssperre ist an Voraussetzungen und Regularien gebunden. Die sehen wir nicht erfüllt. Aus diesem Grunde haben wir eine Bauvoranfrage nach altem Baurecht gestellt und ein Normenkontrollverfahren zur Veränderungssperre und zum Bebauungsplan vor Gericht eingereicht. Die geplante Aufteilung des Areals in drei Bebauungspläne wird keine Vorteile, dafür zahlreiche Nachteile und unnötig hohe Kosten bringen.

Oliver Schmitt, Gesellschafter bei „Four Parx“. © Four Parx

Was glauben Sie: Warum will die Gemeinde den Bebauungsplan in drei gleichlautende Pläne aufteilen?

Bähr: Dies ist ein Winkelzug des Bürgermeisters. Er dient nur dazu, eine neue Veränderungssperre zu erhalten, um die bisher dreijährige Blockade gegen Four Parx um weitere vier Jahre zu verlängern. Auch dagegen werden wir gerichtlich vorgehen. Die jetzige Veränderungssperre läuft aus. Die Gemeinde hätte danach keine Handhabe mehr, unseren Gewerbepark zu verhindern.

Schmitt: Dass es sich wirklich um eine „Trickserei“ des Bürgermeisters handelt, kann man daran erkennen, dass die Bauleitplanung für dieses Grundstück in den vergangenen Jahren keine wesentlichen Fortschritte gemacht hat. Die Aufteilung in drei Pläne wird die Planung komplizierter und teurer machen. Die Probleme werden größer, weil nun drei Planungen und ihre Wechselwirkungen zu koordinieren sind.

Francisco Bähr, Gesellschafter bei „Four Parx“. © Four Parx

Und wenn der Gemeinderat das Gelände aufteilt und weitere Veränderungssperren verhängt?

Bähr: Der Gemeinde muss bewusst sein, dass sie ein großes Risiko hinsichtlich Entschädigungsansprüchen eingeht, falls sie das Grundstück von Four Parx mehr als vier Jahre unrechtmäßig blockiert. Als Grundstückseigentümer müssen wir dem nachgehen. Wir lassen dies prüfen.

Schmitt: Wir appellieren daher an den Gemeinderat, der geplanten „Trickserei“ des Bürgermeisters mit der Aufteilung in drei Bebauungspläne keinesfalls zuzustimmen und endlich den Weg freizumachen, damit das Areal einer fruchtbaren und nachhaltigen Nutzung zugeführt werden kann.

Das sagt Bürgermeister Maximilian Böltl zu den Anschuldigungen Die Gesellschafter Francisco Bähr und Oliver Schmitt von Four Parx werfen Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) Einflussnahme beim Verkauf des hubergroup-Geländes vor. Sogar von „Tricksereien“ ist die Rede. Der Kirchheimer Rathauschef weist die Vorwürfe dagegen entschieden zurück. „Das von Four Parx vorgelegte Konzept konnte aus städtebaulichen Gründen nicht überzeugen“, sagt Böltl auf Anfrage. Die Gemeindeverwaltung sei damals seitens hubergroup in den Verkaufsprozess eingebunden und gebeten worden, eine Präferenz als Reihung der Kaufinteressenten mitzuteilen. Auch der zuständige Ausschuss war laut Böltl in den Prozess eingebunden. Zudem hätte Rock Capital schon damals ein anderes Grundstück am Campus Heimstetten gekauft. Böltl betont, dass die Veränderungssperre für alle im Umgriff des Campus Heimstetten befindlichen Grundstücke beschlossen wurde. Sie sollte die vom Gemeinderat festgelegten Planungsziele der Gemeinde schützen. Genau diese Sperre kritisieren die Four Parx-Gesellschafter. Bürgermeister Böltl verteidigt seine Entscheidung, die Veränderungssperre auch künftig einsetzen zu wollen: „Zur Sicherung der Planungen der Gemeinde für den Campus Heimstetten ist es erforderlich, auch in Zukunft Veränderungssperren für die Umgriffe der Bebauungspläne anzuordnen.“

Der Bürgermeister und auch die Gemeinde hätten den persönlichen Kontakt mit Four Parx nicht abgebrochen – entgegen der Behauptung der beiden Gesellschafter. Die Gemeinde wäre bereit gewesen, über deren Konzept zu sprechen. Erst in der vergangenen Woche habe es Kontakt zwischen Oliver Schmitt und Böltl gegeben, das könne er belegen. Böltl habe einen Gesprächstermin angeboten, der nicht angenommen worden sei. Von gemeindlicher Seite liege zudem ein Vorschlag für einen städtebaulichen Vorvertrag vor, den die anderen beiden Eigentümer bereits akzeptiert hätten. Ein solcher Vertrag regelt, dass bei der Gemeinde keine Kosten durch ein Projekt entstehen. „Die Gemeinde ist kooperativ, muss aber gleichzeitig ihre eigenen Interessen wahren“, so Böltl.