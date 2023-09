Stress vermeiden für Schüler und Eltern: Expertin gibt Tipps

Von: Armin Rösl

Als Stresspräventionstrainerin hilft Carolyn Litzbarski aus Kirchheim Menschen, die sich selbst aus der Spirale des psychischen Drucks nicht mehr befreien können. Es fällt auf, dass die Menschen, die am meisten Stress empfinden, oft diejenigen sind, die ständig versuchen, es allen recht zu machen und schneller „Ja“ sagen als andere. Carolyn Litzbarski © anna goor

Zum ersten Schultag gibt Stresspräventionstrainerin Carolyn Litzbarski aus Kirchheim Tipps gegen Stress für Eltern und Kinder.

Kirchheim/Landkreis – Carolyn Litzbarski (33) aus Kirchheim ist selbstständig als Beziehungscoach und gibt Trainings und Workshops für Einzelpersonen und Paare. Als ausgebildete Stresspräventionstrainerin legt sie besonderes Augenmerk darauf, wie Menschen mit Stress in ihren Beziehungen umgehen können, um eine gesunde und harmonische Partnerschaft zu fördern. Zum Schulbeginn startet ihr Stressmanagement-Training für Frauen und Mütter. Im Interview gibt Litzbarski Tipps, wie Eltern und Kinder Stress so gering wie möglich halten – auch über den ersten Schultag hinaus.

Der erste Schultag ist ein Tag voll Spannung und Freude für Kind und Eltern. Schon bald aber wird’s stressig: Hefte, Stifte und mehr kaufen und meist unter zig anderen verzweifelten Eltern im Schreibwarenladen nach dem Richtigen suchen. Was tun, um diesem Stress zu entgehen?

Zunächst ist es wichtig, Stress zu verstehen, denn er prägt sich auf individuelle Weise aus. Stress hat drei Ebenen: die Stressoren, also die Auslöser wie die umfangreiche Einkaufsliste, Gedrängel im Schreibwarengeschäft oder Zeitdruck. Die andere Ebene sind die sogenannten Stressverstärker, wie Perfektionismus und der Drang zur Kontrolle. Die dritte Ebene ist das Stressverhalten als Reaktion auf den Stressor. Zum Beispiel schlechte Stimmung, Schlafprobleme, Herzrasen –oder direkt zu Hause einen Konflikt mit dem Liebsten starten.

Und wo liegt die Lösung?

In der Mitte. Beginnen Sie damit, Ihre innere Einstellung zu überprüfen. Diese befeuert unseren Stress enorm. Viele Frauen haben Schwierigkeiten, Aufgaben abzugeben. Dahinter steckt oft Perfektionismus und eine spezielle Beziehungsdynamik, in der eine Person immer mehr und mehr übernimmt, während die andere Person anstehende Aufgaben gar nicht mehr bewusst wahrnimmt, weil sie schon automatisch erledigt werden und somit auf dem Radar nicht erscheinen. Fragen Sie sich deshalb ganz ehrlich: Können Sie jetzt zum Schulstart Aufgaben delegieren, wie beispielsweise den Einkauf, den auch der Papa erledigen könnte? Falls nicht: Welche anderen Tätigkeiten können Sie stattdessen an den Partner oder die Partnerin abgeben? Auch wenn es am Anfang Mühe kostet: Aufgaben abgeben tut gut und fördert auch eine Beziehung auf Augenhöhe.

Schon bald folgt der erste Elternabend mit der unvermeidlichen Frage, wer Klassenelternsprecher werden möchte. Meist meldet sich niemand, irgendjemand aber muss es am Ende machen. Wer nicht aufpasst, den erwischt es. Wie geht man entspannt in den Elternabend?

Auch hier wird deutlich, dass Stress höchst individuell ist. Wenn wir uns den Elternabend mit 30 anderen Elternteilen vorstellen, erkennen wir, dass jeder auf seine eigene Weise damit umgeht. Einige gehen bereits mit erhöhtem Puls hinein, manche nutzen die Zeit zum Plaudern, und wieder andere ducken sich mit Handy unter dem Tisch in der letzten Reihe. Nicht der Elternabend sorgt für Stress, sondern mit welcher inneren Haltung wir dort hingehen. Möchte ich mich ärgern, weil ich wieder „Ja“ gesagt habe, anstatt „Nein“? Oder möchte ich einfach hingehen, mit Eltern plaudern und mich dann freuen, wenn ich entspannt nach Hause fahren kann. Es fällt auf, dass die Menschen, die am meisten Stress empfinden, oft diejenigen sind, die ständig versuchen, es allen recht zu machen und schneller „Ja“ sagen als andere. Ein Tipp: Hinterfragen Sie Gedanken und innere Sätze wie: „Man muss doch“ oder „man kann doch nicht“. Das sind innere Stressverstärker, die auf lange Sicht dazu führen, dass Sie sich immer mehr aufbürden und irgendwann durch chronischen Stress erkranken. Dadurch leiden nicht nur Sie, sondern auch Ihre Beziehung, Ihre Familie und Ihre Kinder.

Eltern von Kindern, die ab heute die vierte Klasse besuchen, graut es vor dem „Grundschulabitur“. Wie können Eltern den Druck auf das Kind und auch für sich selbst minimieren?

Ein erster Schritt ist die Festlegung realistischer Erwartungen. Jedes Kind entwickelt sich individuell und hat unterschiedliche Stärken und Schwächen. Vergleiche mit dem besten Freund, der besten Freundin sind deshalb nicht hilfreich. Auch Druck ist nicht entwicklungsfördernd, sondern fördert Ängste und Unsicherheit. Daraus entsteht dann ein Teufelskreis. Blicken Sie doch lieber auf dieses besondere Jahr als einen weiteren Meilenstein in der Kindesentwicklung und schaffen Sie ein Umfeld für das Kind, in dem es sich sicher fühlt, die anstehende Veränderung – egal welche Abzweigung da kommt – anzugehen.

Heute ist für viele auch der letzte erste Schultag, weil sie in die Abschlussklasse starten. Im Laufe der nächsten Wochen und Monate steigen Druck und Angst vor der Zukunft: Wird der Abschluss geschafft? Was kommt danach? Was raten Sie Eltern und Kindern für die letzten Wochen und Monate der Schulzeit?

Eltern möchten natürlich das Beste für ihre Kinder, aber manchmal können die guten Wünsche für den Nachwuchs unerwünschte Wirkung haben. Ein wichtiges psychologisches Prinzip besagt, dass Druck Gegendruck erzeugt. Oftmals machen sich Eltern mehr Sorgen als die Kinder. Je weniger Sorgen die Kinder sich zu machen scheinen, desto größer scheinen die Sorgen der Eltern. Hier kann eine innere Haltung helfen: Was kann ich in der aktuellen Situation aktiv beeinflussen? Wir können nicht beeinflussen, was in der Prüfung drankommt, wann welche Klausur geschrieben wird oder ob der Teenie jetzt wirklich am Schreibtisch lernt oder am Handy spielt. Doch wir können einen fördernden und unterstützenden Rahmen setzen, wir können ermutigen und inspirieren.

Oft gibt es Klassenchats und Elternchats. Oftmals mit belanglosen Nachrichten – wie entkommt man diesen Chats, ohne andere vor den Kopf zu stoßen?

Es ist wichtig, unser eigenes Verhalten in Bezug auf die WhatsApp-Gruppe zu reflektieren. Denn nicht diese Gruppen machen uns Stress – es ist unser Umgang damit. Wie oft lesen wir alle Nachrichten? Wie schnell reagieren wir auf Nachrichten? Und vor allem: Wie geht es mir damit? Wie möchte ich es eigentlich haben? Hier geraten viele in einen Autopiloten, kaum kommt die Benachrichtigung, wird schnell der Chat gecheckt und sofort ärgert man sich über eine Anfrage, einen Vorschlag oder ein weiteres To-do. Wer das an sich beobachtet, kann sich überlegen: Wie wäre es leichter für mich? Zum Beispiel kann man die Gruppe stumm schalten und eine Routine etablieren, wie zum Beispiel einmal am Abend nachzusehen. Es kann auch hilfreich sein, innere Regeln festzulegen, wie: Wenn eine Anfrage nach Elternunterstützung in Whatsapp erscheint, dann warte ich mindestens X Stunden bis ich zusage/ich schlafe darüber oder Ähnliches, bevor ich eine Zusage machen. Das ist eine tolle Möglichkeit vor allem für Menschen, die sehr schnell „Ja“ sagen. Diese Regel ermöglicht uns, unsere eigenen Bedürfnisse und Kapazitäten zu berücksichtigen, und das ist das beste Stressmanagement für Zeiten, in denen viel ansteht.