Teure Alkoholbeute: Unbekannte brechen in Supermarkt ein und stehlen Whiskey und Zigaretten

Von: Carina Ottillinger

Zwei bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Supermarkt über eine Tür. (Symbolbild) © Oliver Giers

Zwei Unbekannte brachen in einen Supermarkt in Kirchheim ein und stahlen Zigaretten und Whiskyflasche. Die Fahndung nach den Einbrechern läuft.

Kirchheim – Zwei bislang unbekannte Täter brachen am Samstag, 29. April, zwischen 3:50 Uhr und 4 Uhr in einen Supermarkt in Kirchheim ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Laden über eine Tür. Dabei stahlen sie Zigaretten und Whiskyflaschen im Wert von mehreren tausend Euro. Nach dem Raub flüchteten die Täter in Richtung Oskar-von-Miller-Straße.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall leitet das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei. Am Tatort führten die Beamten intensive Spurensicherungsmaßnahmen durch. Die Fahndung nach den Tätern läuft.

Polizei startet Zeugenaufruf

Die Polizei bitten um Zeugenhinweise: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Frauenhofer Straße und Oskar-von-Miller-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Zeugen können sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (pm)