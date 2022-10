Heimstetten trauert um Erna Böltl

Von: Laura Forster

Erna Böltl war ein herzensguter Mensch. © Privat

Erna Böltl liebte es, wenn die ganze Familie versammelt war. Jetzt ist sie im Alter von 84 Jahren friedlich zuhause für immer eingeschlafen.

Heimstetten – Erna Böltl aus Heimstetten war bis zum Schluss eine begnadete Köchin, die ihre Familie immer wieder mit Leckereien verwöhnte. „Ihre fünf Enkel kamen früher nach der Schule immer zum Mittagessen zu ihr“, erinnert sich Sohn Andreas Böltl. Jetzt ist Erna Böltl im Alter von 84 Jahren friedlich zuhause für immer eingeschlafen.

Im Nachbardorf Ismaning geboren

Geboren wurde Erna Böltl am 23. Oktober 1937 im Nachbardorf Ismaning. Dort wuchs sie mit ihren acht Geschwistern auf und ging zur Schule. Später machte sie eine Lehre zur Näherin und arbeitete bei einer Firma in München, bis sie in den 60er-Jahren ihren Mann Andreas Böltl bei einer Tanzveranstaltung in Ismaning kennenlernte. 1963 heirateten die beiden. „Meine Mutter ist dann zu meinem Vater auf den Hof nach Heimstetten gezogen“, sagt Sohn Andreas Böltl. Jahrelang arbeiten die beiden in der Landwirtschaft.

Vom Milchviehbetrieb auf Bullenmast umgestellt

Zuerst war der Bauernhof ein Milchviehbetrieb, dann stiegen sie um auf Bullenmast. Das Ehepaar bekam drei Kinder – Andreas, Herbert, der leider schon 2014 verstorben ist, und Marion. Fünf Enkelkinder, die mittlerweile zwischen 24 und 32 Jahre alt sind, vervollständigten das Familienglück. „Alle um sich zu haben, das fand meine Mutter immer toll“, sagt Andreas Böltl. „Sie war ein lebensfroher, herzensguter Mensch. Außerdem hat sie immer auf ihr Äußeres geachtet.“

Nach dem Tod ihres Mannes zog sie zum ältesten Sohn

Nachdem 2002 Erna Böltls Mann wenige Tage vor seinem 63. Geburtstag starb, zog die Witwe zu ihrem ältesten Sohn, der ebenfalls in Heimstetten wohnt. Dort lebte die Großtante von Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl auch bis zu ihrem Tod. Besonders gerne ging sie spazieren oder fuhr Rad.