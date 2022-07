Trauer um den Retter des Keferloher Montags

Von: Günter Hiel

Teilen

Mit Buschen am Strohhut: Anton Reichlmair. Kanzlerin Merkel hält Festrede © Archiv

Mit 94 Jahren ist Anton Reichlmair aus Heimstetten gestorben. Er war der Retter des Keferloher Montags, eines uralten Bauernfeiertags, der kläglich einzugehen drohte. Der Reichlmair Toni hat ihn wiederbelebt und sogar Kanzlerin Angela Merkel in den Weiler bei Grasbrunn gebracht.

Kirchheim – Anton Reichlmair hat die Geschichte immer so erzählt: Am ersten Septembermontag 1994 hockte er mit sieben Freunden unter einem Kastanienbaum in Keferloh zusammen, ohne Bier, denn der Wirt hatte geschlossen. Der traurige Rest vom „Keferloher Montag“; einem uralten Bauernfeiertag, der seine Wurzeln im Jahre 955 haben soll, als der bayerische König nach einem Sieg über die Ungarn mit den Beutepferden einen Viehmarkt in Keferloh hat abhalten lassen. Zu Hochzeiten kamen zigtausende zu diesem Jahrmarkt und Bauernfest – und jetzt waren sie zu acht.

Anruf an den Münchner Merkur

„Und dann hob’ i an Münchner Merkur ogruafa und gsogt, es soi jemand vorbeikumma und fotografiern, wie da Keferloher Montag stirbt“, hat Reichlmair erzählt. Der Merkur-Fotograf ist gekommen – so wie in den Folgejahren bald Fotografen und Reporter auch von Presseagenturen und das Fernsehen, denn Reichlmair hat den Bauerntag nicht sterben lassen und Politprominenz als Zugpferde in den Weiler östlich von München gelockt.

Anton Reichlmair kannte beruflich viele Landwirte

Zwar war Anton Reichlmair als gebürtiger Dachauer weder Alteingesessener noch Landwirt. Doch Leute kannte er genug. Jahrzehntelang fuhr er von Bauernhof zu Bauernhof, schließlich hatte er eine Werkstatt für Stalleinrichtungen. Er tat sich mit dem Bauernverband und dem Landwirtschaftsamt zusammen, Leistungspflügen kam wieder ins Programm, Stier-Schätzen – und die Politik. Mit Charme, Hartnäckigkeit und Überredungskunst hat Anton Reichlmair erreicht, dass alle mitgezogen haben.

Frankreichs Prässident Nicolas Sarkozy bremst die Keferloher aus

Der damalige bayerische Finanzminister Erwin Huber war 1995 der erste Redner, 1000 Besucher kamen. Und es wurden noch mehr im Laufe der Jahre, mehr Gäste und mehr Politiker. Die Ministerpräsidenten Stoiber, Seehofer und Söder sowieso, aber auch Karl Theodor zu Guttenberg auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte schon für 2008 zugesagt, doch wegen eines EU-Sondergipfels mit Nicolas Sarkozy war der Besuch geplatzt. Reichlmair hat das Dazwischenfunken des Franzosen so kommentiert: „Ja, der Schlawiner...“

Bundeskanzlerin Angela Merkel als Festrednerin in Keferloh

Aber der größere Schlawiner war dann doch der Reichlmair Toni, denn 2009 kam die Kanzlerin tatsächlich. Nur einen Gefallen hat sie ihm nicht getan: Den Strohhut mit den bunt gefärbten Gräsern und Ähren aufzusetzen, der Brauch ist beim Keferloher. Auf ihre Frisur hat sich die Kanzlerin herausgeredet. Aber wahrscheinlich hat sie sich gedacht, dass ihr dieses Bild, sie mit Buschen-Strohhut, ewig nachhängt. Natürlich hat sich Anton Reichlmair trotzdem narrisch gefreut. „Weil’s mir koana so recht zuatraut hod“, sagte er dem Merkur-Reporter. Er selbst hat es sich freilich zugetraut.

Letzter Gruß an einen Ehrenmann

Die Organisation des Festtages hat Anton Reichlmair schon vor gut zehn Jahren in die besten Hände übergeben, an die „Freunde des Keferloher Montags“. Die vergangenen beiden Jahre ist der Keferloher leider ausgefallen, wie so vieles, und auch heuer lässt man es wegen Corona lieber noch bleiben. Aber so wie 1994 am Montag nach St. Aegidius, als Anton Reichlmair nur noch mit sieben Aufrechten unterm Baum saß, ohne Bier – so schlimm wird es nicht mehr kommen. „Danke Toni – mit dir verlieren wir einen großen Macher und Streiter für die gute Sache! Du wirst uns fehlen“, ruft ihm stellvertretender Landrat Otto Bußjäger nach. Und alle Freunde des Keferloher Montags und Anton Reichlmairs mögen den Buschenhut aus dem Schrank holen, ihn aufsetzen und gleich wieder abnehmen – als letzten Gruß an einen Ehrenmann.