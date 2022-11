U2-Verlängerung nach Heimstetten rentiert sich nicht

Von: Charlotte Borst

Die Verlängerung der U6 bis nach Martinsried wird aber weiterverfolgt. © Dagmar Rutt

Der Landkreis verfolgt die U2-Verlängerung nicht weiter. Die Kosten-Nutzen-Analyse ist ernüchternd.

Landkreis – Die Verlängerung der U-Bahnlinie von der Messestadt-Ost über Feldkirchen bis Heimstetten ist vom Tisch. Der Landkreis München lässt die Pläne fallen, denn Kosten und Nutzen stehen in keinem vertretbaren Verhältnis, so das Fazit des Gutachters: „Der Nutzen müsste sich versechsfachen“, erklärte Verkehrsplaner Bernd Kollberg den Kreisräten im Mobilitätsausschuss.

Baukosten von 203 Millionen Euro

„Das ist ernüchternd“, stellte Landrat Christoph Göbel (CSU) fest, „damit mussten wir aber leider rechnen.“ Er schlug vor, das Projekt nicht weiterzuverfolgen. Es ging um eine Strecke von 5,8 Kilometern, zwei Stationen und sechs Minuten Fahrzeit: Die Baukosten schätzte Kollberg auf 203 Millionen Euro, 35 Millionen pro Kilometer. Die jährlichen Betriebskosten würden bei 1,7 Millionen liegen.

Untersucht wurde eine oberirdische Trasse mit zwei Haltepunkten an der Kreisstraße M1: in Feldkirchen am südlichen Gewerbegebiet und in Heimstetten, ebenfalls am südlichen Gewerbegebiet auf Höhe des Bahnhofs. Bei einem Zehn-Minuten-Takt zur Hauptverkehrszeit und einem 20-Minuten-Takt zu den übrigen Zeiten errechnete Kollberg täglich bis zu 5000 Fahrten zur Messe-Ost.

Positiver Effekt: Es wären 55 300 Personenkilometer pro Werktag weniger

„Der Mehrverkehr sind 930 Personenfahrten pro Werktag. Das sind die Wechsler, die durch die Maßnahme den ÖPNV nutzen“, sagte Kollberg: „Das ist der positive Effekt, den man erreichen möchte, um den Straßenverkehr um 55 300 Personenkilometer pro Werktag zu reduzieren.“

Landkreis arbeitet an den Verlängerungen der U5 und U6

Christoph Nadler (Grüne) bedauerte: „Ich sehe beim besten Willen keinen Weg dorthin. Wir haben die U5-Verlängerung nach Ottobrunn in der Pipeline und kümmern uns endlich um die U6-Verlängerung nach Martinsried.“ Göbel erklärte: „Es geht auch um die Rückfinanzierung durch Bund und Freistaat.“ Anders als bei den Verlängerungen der U5 zum Luft- und Raumfahrt-Campus und der U6 zum Biomedizin-Center in Martinsried hänge an der U2 „kein Sonderprojekt“. Auf die Frage von Günther Heyland (Freie Wähler), ob man sich alternativ mit anderen Verkehrsmitteln beschäftigen sollte, antwortete Göbel: „Die Untersuchungen zu Seilbahnverbindungen waren auch alle sehr ernüchternd, ausgenommen zwischen Pullach und Grünwald. Wir müssen uns auf Schnellbusse konzentrieren.“

Erste Variante war noch teurer

Schon vor einem Jahr hatte der Landkreis die U2-Verlängerung nach Heimstetten untersuchen lassen. In der ersten Version wäre die U2 unterirdisch zur Räterstraße geführt worden. Bei dieser Variante war das Fahrgastaufkommen zwar höher, weil die Tunnellösung ins Ortszentrum führte. Zugleich waren die Baukosten mit 537 Millionen aber unerschwinglich. icb