Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Kirchheim auf LED

Von: Bert Brosch

Die LED-Umrüstung der 1885 Straßenlampen in Kirchheim würde rund 990 000 Euro kosten und jährlich gut 100 000 Euro an Stromkosten einsparen. © Bert Brosch

Die Gemeinde Kirchheim will die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED jetzt rasch umsetzen. Das Einsparpotenzial ist sehr groß.

Kirchheim – Es ist kaum durchschaubar, wann für eine Gemeinde welche Förderung für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED möglich ist. Fakt ist jedoch, dass LED-Lampen in Kirchheim 75 Prozent der Strommenge und damit enorme Kosten einsparen. Daher soll rasch ohne Förderung umgerüstet werden.

Leuchtstoffröhren werden 2023 verboten

Im Gemeindegebiet stehen insgesamt 1885 Straßenleuchten, 1639 davon sind im Eigentum von Bayernwerk, der Rest gehört der Gemeinde. Für die Wartung der Straßenlaternen hat die Gemeinde mit Bayernwerk einen Wartungsvertrag abgeschlossen. Die Verwaltung wurde nun vom Stromlieferanten darüber informiert, dass Leuchtstoffröhren ab dem Jahr 2023 verboten werden. Würde die Gemeinde nichts selbst unternehmen, dann würden über der Hälfte der Leuchten, nämlich 881, im kommenden Jahr durch „Retrofit-LED-Leuchtmittel“ ersetzt. Diese haben aber gemäß Umweltreferent Josef Hermann Nachteile, wie eine kürzere Lebensdauer und sie sind nicht dimmbar. Hermann empfahl daher diese Art von Leuchtmittel nicht.

Dimmbarkeit hat nicht nur Vorteile

Alternativ gäbe es die Möglichkeit, den gesamten Leuchtenkopf zu tauschen und auf LED umzurüsten. Im Gegensatz zum LED-Retrofit-Leuchtmittel mit einer Strom-Einsparung von 45 bis 50 Prozent, können mit LED-Leuchtenköpfe etwa 75 Prozent des Strombedarfs eingespart werden. Zudem sind sie dimmbar, haben eine längere Lebensdauer und produzieren ein effizientes und zielgerichtetes Licht. Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) sagte zum Thema „Dimmbarkeit“, dass er wohl wisse, dass viele Experten das Dimmen der Leuchten zwischen 22 und 5 Uhr mit 50 Prozent Leuchtstärke angeben und die Stromersparnis herausstellen. „Über das Thema müssen wir noch gesondert sprechen, denn mir ist die Sicherheit auf den Straßen, speziell im S-Bahn-Bereich, wichtiger als eine maximale Stromeinsparung.“

100.000 Euro weniger Kosten im Jahr

Laut Bayernwerk würde eine Umrüstung der gesamten LED-Straßenbeleuchtung pro Jahr 285 000 kWh einsparen, was angesichts des aktuellen Strompreises jährlich rund 100 000 Euro weniger Kosten wären. Der Tausch sämtlicher Leuchtenköpfe kostet 990 000 Euro, möglich wären dafür Förderungen durch Bundesmittel in Höhe von 90 000 Euro, zudem aus Landesmitteln. Diese Förderung läuft allerdings Ende 2022 aus, die Verwaltung konnte trotz mehrerer Versuche nicht herausfinden, ob die Gemeinde sich dafür noch bewerben kann. Das wären dann noch einmal 160 000 Euro, insgesamt also maximal 250 000 Euro. Begonnen werden darf mit der Umrüstung allerdings erst nach Zusage der Förderung, was erst für das Frühjahr 2024 realistisch wäre, so Umweltreferent Hermann. Die Amortisationszeit der Lampen ohne Förderung würde – je nach Strompreis – rund zehn Jahre dauern. Hermann empfahl aufgrund der Unsicherheit der Förderung die sofortige Umrüstung auf LED.

Chaos bei Fördergeldern

Michael Dirl (JU) und Gerd Kleiber (Volt) stimmten dem Vorschlag zu. „Aber es ist ein Armutszeugnis von Bund und Land, welches Chaos es bei den Fördergeldern gibt“, sagte Kleiber. Wolfgang Heinz-Fischer (VFW) sah zwar die Notwendigkeit der schnellen Umrüstung, „aber bei unserem Haushalt brauchen wir doch jeden Euro an Fördergeld. Wir sollten daher jetzt die Hälfte umrüsten, den Rest, wenn es Fördergeld gibt.“ Franz Glasl (JU) empfahl auch die sofortige Umrüstung, „so lange wir noch keinen PV-Strom im Ort haben, sind das doch enorme Kosten, die wir einsparen können.“ Dem folgte der Gemeinderat einstimmig.