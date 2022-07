Vergewaltigung: Polizei fasst tatverdächtigen Freier

Teilen

Symbolbild Bodo Schackowa/ DPA © Bodo Schackow

Eine 20-jährige Prostituierte ist am Sonntag in Heimstetten brutal vergewaltigt worden. Weil sie sich sofort bei der Polizei meldete, konnte der Tatverdächtige gefasst werden. Er wird am heutigen Montag dem Haftrichter vorgeführt.

Heimstetten - Wie die Polizei berichtet, hielt sich die 20-Jährige mit Wohnsitz in Darmstadt in einem Hotel in Heimstetten auf, als am Sonntag um 9 Uhr ein ihr unbekannter Mann das Hotelzimmer betrat. Die 20-Jährige hatte zuvor im Internet ihre Dienste als Prostituierte angeboten und für diese Zeit einen Termin mit dem Mann vereinbart.

Gegen den Kopf geschlagen und vergewaltigt

Als der Mann eintrat, wurde er sofort gewalttätig: Er schlug der Frau unvermittelt mehrfach gegen den Kopf, bedrohte sie verbal und nahm gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr vor. Danach verließ er das Hotel und entfernte sich in unbekannte Richtung, berichtet die Polizei. Die 20-Jährige alarmierte den Notruf 110 und zeigte die Vergewaltigung an. Zehn Streifenwagen nahmen unmittelbar die Fahndung auf, unterstützt durch einen Polizeihubschrauber. Die Suche verlief zunächst erfolglos.

Spuren führen zum Tatverdächtigen

Dank der veranlassten Spurensicherung führten die Ermittlungen dann aber doch schnell zu einem Tatverdacht gegen einen 32-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Erding. Die Beamten nahmen den Mann noch auf dem Weg zu seiner Wohnanschrift fest. Der 32-Jährige wird noch im Verlauf des heutigen Montags dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftstrafe vorgeführt, meldet die Polizei. Er sei einschlägig polizeibekannt, gegen ihn wurde auch bereits wegen Körperverletzung und Diebstahl ermittelt. Die 20-Jährige, die laut Polizei der Prostitution illegal nachging, wurde leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15, das für Sexualdelikte zuständig ist. mm